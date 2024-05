Hubble osserva i primi momenti di una stella simile al Sole

MeteoWeb

Un trio di stelle splende dalla cavità scavata di una nebulosa a riflessione in questa nuova immagine del telescopio spaziale Hubble della NASA. Il sistema triplo è formato dalle stelle variabili HP Tau, HP Tau G2 e HP Tau G3. HP Tau è conosciuta come una stella T Tauri, un tipo di stella variabile giovane che non ha ancora iniziato la fusione nucleare ma sta iniziando ad evolversi in una stella alimentata a idrogeno simile al nostro Sole. Le stelle T Tauri tendono ad avere meno di 10 milioni di anni – in confronto, il nostro Sole ha circa 4,6 miliardi di anni – e spesso si trovano ancora avvolte nelle nubi di polvere e gas da cui si sono formate.

Come per tutte le stelle variabili, la luminosità di HP Tau cambia nel tempo. È noto che le stelle T Tauri hanno fluttuazioni di luminosità sia periodiche che casuali. Le variazioni casuali potrebbero essere dovute alla natura caotica di una giovane stella in via di sviluppo, come ad esempio instabilità nel disco di accrescimento di polvere e gas attorno alla stella, materiale proveniente da quel disco che cade sulla stella e viene consumato, e brillamenti sulla superficie della stella. I cambiamenti periodici potrebbero essere dovuti a gigantesche macchie solari.

Curvando intorno alle stelle, una nuvola di gas e polvere brilla della loro luce riflessa. Le nebulose a riflessione non emettono luce propria, ma brillano quando la luce delle stelle vicine rimbalza sul gas e sulla polvere, come la nebbia illuminata dal bagliore dei fari di un’auto.

HP Tau si trova a circa 550 anni luce di distanza nella costellazione del Toro. Hubble ha studiato HP Tau come parte di un’indagine sui dischi protoplanetari, i dischi di materiale attorno alle stelle che si agglomerano in pianeti nel corso di milioni di anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.