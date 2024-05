MeteoWeb

Google ha recentemente affrontato una serie di critiche sui social media per le bizzarre e fuorvianti risposte generate dalla sua nuova funzione di ricerca con intelligenza artificiale. La funzione, chiamata “AI Overview“, è stata temporaneamente limitata dopo che diversi utenti hanno condiviso schermate di risposte assurde fornite dall’IA.

I “problemi” della nuova IA di Google

Tra le risposte più derise, l’IA avrebbe suggerito di completare una pizza con della colla o di mangiare sassi in caso di mancanza di vitamine. Questi errori hanno portato Google a disabilitare temporaneamente la sezione AI Overview per determinate ricerche, mentre sono in corso le correzioni necessarie.

La funzione “AI Overview” era stata lanciata in via sperimentale nel maggio del 2023 sotto il nome di “Search Generative Experience”. In un anno di test, secondo i dati forniti dall’amministratore delegato Sundar Pichai, è stata utilizzata per oltre un miliardo di ricerche. Tuttavia, il recente fiasco ha sollevato dubbi sulla precisione e affidabilità dell’intelligenza artificiale di Google.

“Molti degli esempi che abbiamo visto erano domande insolite, alcune modificate e che l’IA non poteva riprodurre,” ha dichiarato Meghann Farnsworth, portavoce di Google, in un’intervista con il sito The Verge. “Stiamo utilizzando questi esempi per sviluppare miglioramenti più ampi ai nostri sistemi, alcuni dei quali sono già stati implementati.”

L’incidente sottolinea le sfide che ancora devono essere affrontate nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale avanzata. Nonostante i significativi progressi compiuti, episodi come questo dimostrano che c’è ancora strada da fare per garantire che le IA possano fornire risposte accurate e utili agli utenti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e correzioni, Google continua a lavorare per migliorare la sua funzione di ricerca con IA, sperando di ripristinare la fiducia degli utenti e di evitare future gaffe di questo genere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.