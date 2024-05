Archeologia: identificato il sarcofago del faraone Ramses II

MeteoWeb

Il sarcofago del famoso faraone Ramses II (1279-1212 a.C.) è stato finalmente identificato. La scoperta è stata fatta grazie allo studio di un frammento del sarcofago rinvenuto nel 2009 ad Abydos, in Egitto. Lo ha annunciato il Consiglio nazionale delle ricerche francese (CNRS), nei cui laboratori sono stati svolti gli esami scientifici.

Le poche parti del sarcofago di alabastro trovate nella tomba di Ramses II nella Valle dei Re, vicino a Luxor, furono distrutte dai saccheggiatori, lasciando intatti solo minuscoli pezzi simili a un puzzle. Questa volta è stata identificata una parte molto più imponente del sarcofago reale: un frammento di granito inciso e decorato, lungo 1,70 metri e spesso 8 centimetri. “È quasi un intero lato del sarcofago, mancano solo le curve che i saccheggiatori devono aver spezzato, probabilmente alla fine dell’Antichità, per tenere solo la parte piatta e riutilizzarla come pavimentazione“, spiega il professore Frédéric Payraudeau, docente di egittologia all’Università della Sorbona di Parigi, che ha identificato formalmente il frammento.

Lo studio

L’egittologo francese non ha trovato il sarcofago da solo. È stato un archeologo egiziano, Ayman Damrani, a scoprirlo nel 2009 nel pavimento di un monastero copto nella regione di Abydos, nell’Egitto centrale. Con l’aiuto di un collega americano, Kevin Cahail, nel 2017 hanno pubblicato i risultati di un esame dei testi e delle decorazioni del frammento, concludendo che si trattava di un sarcofago che era stato utilizzato più volte, in particolare per un sommo sacerdote della XXI dinastia, Menkheperre. Il suo proprietario originario è stato descritto come un “principe sconosciuto”.

“Quando ho letto i risultati, ho avuto dei dubbi – ha dichiarato Frédéric Payraudeau – Ho chiesto al mio collega americano se potevo esaminare di nuovo la teca, e lui ha accettato di farlo, data la sua complessità”. Esaminando i geroglifici e i diversi livelli di iscrizione, il ricercatore è riuscito a sostenere la teoria che il sarcofago fosse stato riutilizzato per il sommo sacerdote Menkheperre, ma soprattutto è riuscito a identificare questo “principe sconosciuto” che altro non era che un faraone, nella persona di Ramses II. “I miei colleghi pensavano che il cartiglio preceduto dalla parola ‘re’ si riferisse al sommo sacerdote Menkheperre che governò l’Egitto meridionale intorno al 1.000 a.C. Tuttavia, il cartiglio risaliva in realtà all’incisione precedente e si riferiva quindi al suo primo proprietario”.

Frédéric Payraudeau ha notato anche una decorazione che ha attirato la sua attenzione: “mostra il Libro delle Porte, una storia di iniziazione riservata ai re all’epoca di Ramses, che poteva solo indicare un sarcofago reale”. Un ultimo indizio risolutivo: “il cartiglio reale include il nome di incoronazione di Ramses II, che è unico, ma è stato mascherato dalle condizioni della pietra e da una seconda incisione, aggiunta quando la pietra è stata sostituita”.

Il frammento del sarcofago di Ramses II è attualmente conservato ad Abydos.

Il regno di Ramses II

Il regno di Ramses II (1279-1213 a.C.), faraone della XIX dinastia, ebbe luogo all’inizio della seconda metà del Nuovo Regno, l’ultimo periodo di gloria e prosperità dell’antico Egitto. Il faraone regnò per quasi sessantasette anni – il regno più lungo del periodo – avendo così tutto il tempo per lasciare il segno. Soprannominato il “faraone costruttore”, costruì numerosi templi in tutto l’Egitto. “È molto raro non trovare il nome di Ramses II su un sito antico”, osserva Frédéric Payraudeau. Anche sui monumenti più antichi, aggiunse il suo nome.

Ora sappiamo che Ramses II fu sepolto in una bara d’oro, rubata nell’antichità, e collocata in un sarcofago di alabastro (quello trovato in mille pezzi nella sua tomba), il tutto inserito in questo grande sarcofago di granito, che fu saccheggiato duecento anni dopo da Menkheperre per essere riutilizzato. “Questa è un’ulteriore prova che la Valle dei Re fu oggetto di molti saccheggi, in particolare durante la XIX dinastia, un periodo segnato da una crisi economica e sociale che portò a una grande scarsità di materiali, durante la quale anche i sovrani riutilizzarono i corredi funerari dei loro predecessori“, commenta Frédéric Payraudeau.

