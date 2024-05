Il 29 maggio 1919 l’osservazione di Arthur Eddington che confermò la Teoria della Relatività

MeteoWeb

Il 29 maggio 1919 l’astronomo britannico Arthur Eddington condusse un’osservazione che avrebbe cambiato per sempre la nostra comprensione dell’universo. Durante un’eclissi solare totale, Eddington riuscì a documentare il fenomeno dello spostamento delle stelle, fornendo la prima conferma sperimentale della Teoria della Relatività Generale di Albert Einstein.

La Teoria della Relatività Generale

Nel 1915, Albert Einstein pubblicò la sua teoria della relatività generale, una rivoluzionaria descrizione della gravità. Secondo Einstein, la gravità non è semplicemente una forza tra due masse, come descritto da Newton, ma una distorsione del tessuto dello spazio-tempo causata dalla presenza di massa ed energia. Una delle predizioni più audaci della teoria era che la luce delle stelle sarebbe stata deviata dalla gravità di un corpo massiccio, come il Sole, un fenomeno noto come lente gravitazionale.

L’eclissi solare del 1919

L’eclissi solare del 29 maggio 1919 offriva l’opportunità perfetta per testare la predizione di Einstein. Durante un’eclissi totale, la luce del Sole viene bloccata, rendendo visibili le stelle vicine alla sua posizione nel cielo. Secondo la relatività generale, la posizione apparente di queste stelle avrebbe dovuto spostarsi leggermente a causa della curvatura dello spazio-tempo attorno al Sole.

La missione di Eddington

Arthur Eddington, insieme a Frank Dyson, l’astronomo reale britannico, organizzò due spedizioni per osservare l’eclissi: una a Sobral, in Brasile, e l’altra all’isola di Príncipe, al largo della costa occidentale dell’Africa. Eddington guidò personalmente la spedizione a Príncipe. Armato di apparecchiature fotografiche sofisticate per l’epoca, Eddington mirava a catturare immagini delle stelle durante l’eclissi e a confrontarle con immagini delle stesse stelle scattate in periodi in cui il Sole non era nelle vicinanze.

I risultati rivoluzionari

L’analisi dei dati raccolti rivelò che le stelle apparivano spostate esattamente come previsto dalla teoria di Einstein. La deviazione misurata era di circa 1,75 secondi d’arco, in perfetto accordo con le previsioni relativistiche. Questa conferma sperimentale rappresentò un trionfo per la teoria della relatività generale, catapultando Einstein alla fama mondiale e sancendo un cambiamento di paradigma nella fisica.

Implicazioni

L’osservazione di Eddington non solo confermò la teoria della relatività generale, ma ebbe anche profonde implicazioni filosofiche e scientifiche. Dimostrò che le leggi della fisica come descritte da Newton non erano sufficienti per descrivere fenomeni su scala cosmica. Aprì la strada a una nuova comprensione della gravità e dello spazio-tempo, influenzando profondamente lo sviluppo della fisica moderna.

Il successo delle osservazioni del 1919 fu celebrato in tutto il mondo scientifico. Einstein divenne una figura di rilievo non solo nella comunità scientifica ma anche nel dominio pubblico. Le immagini delle stelle deviate dalla gravità solare divennero un’icona del potere predittivo della teoria della relatività generale.

