Il 4 maggio 1949 la tragedia di Superga, finiva la leggenda del Grande Torino

Il 4 maggio 1949 è una data che ha segnato per sempre la storia del calcio italiano. Un pomeriggio come tanti si trasforma in un dramma quando l’aereo che riporta a casa i giocatori del Grande Torino, di ritorno da un’amichevole a Lisbona, si schianta contro la collina di Superga, alle porte di Torino. Trentuno vite spezzate in un istante. Tra le vittime, l’intera squadra granata, con campioni del calibro di Valentino Mazzola, Ernest Erna Loik, Pietro Gabetto e Mario Ossola. Morti anche dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio.

L’Italia piange i suoi eroi

Il Grande Torino era più che una squadra, era un simbolo di rinascita nel secondo dopoguerra. Vincitori di cinque scudetti consecutivi, i granata avevano dominato il calcio italiano con uno stile di gioco ammirato da tutti.

La tragedia di Superga non rappresenta solo la fine di una squadra straordinaria, ma l’inizio di una leggenda. Ancora oggi, a distanza di oltre 70 anni, il ricordo del Grande Torino vive nel cuore degli appassionati di calcio e la sua storia continua a ispirare generazioni di tifosi e sportivi.

Le cause dell’incidente

Numerose testimonianze e ricerche hanno cercato di fare luce sulle cause dell’incidente. Le ipotesi più accreditate parlano di una fitta nebbia che avrebbe disorientato il pilota, causando un fatale errore di manovra.

La tragedia di Superga ha segnato la storia del calcio italiano. Un evento drammatico che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva e che ha contribuito ad alimentare il mito del Grande Torino, una squadra leggendaria che continua a vivere nei cuori di chi ama questo sport.

