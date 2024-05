Boom Demografico in arrivo: Il 69% dei giovani esprime il desiderio di paternità

MeteoWeb

Nell’ambito di un’ampia indagine condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) tra i giovani italiani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, sono emersi risultati sorprendenti che offrono uno sguardo approfondito sulle aspirazioni e i desideri delle nuove generazioni riguardo alla genitorialità. Secondo il report intitolato “Bambini e Ragazzi”, una percentuale straordinaria del 69,4% dei giovani intervistati ha espresso il forte desiderio di diventare genitori nel proprio futuro, suggerendo una crescente tendenza verso la famiglia e la paternità tra i giovani italiani.

Desiderio di famiglia e impegno matrimoniale

Uno degli elementi più significativi emersi dall’indagine riguarda l’importanza che i giovani italiani attribuiscono alla famiglia e all’impegno matrimoniale. Il 72,5% dei partecipanti ha indicato di immaginare il proprio futuro in coppia, evidenziando una forte volontà di costruire una relazione duratura e significativa. Questo dato, associato al desiderio di paternità e maternità espresso dal 69,4% dei giovani, suggerisce una visione positiva e ottimistica del ruolo della famiglia nella vita delle nuove generazioni.

Tuttavia, non tutti i giovani intervistati hanno adottato una posizione definitiva riguardo alla genitorialità. Una significativa percentuale del 21,8% si è dichiarata indecisa riguardo alla questione dei figli, mentre solo l’8,7% ha affermato di non volerne. È interessante notare che le ragazze mostrano una maggiore incertezza rispetto ai ragazzi, con il 10,3% che si oppone alla prospettiva di avere figli. Tuttavia, è importante sottolineare che il desiderio di genitorialità sembra aumentare con l’età, passando dal 63,3% nella fascia 11-13 anni al 73,1% tra i 17-19enni. Questi dati, sebbene possano sembrare distanti dalla realtà attuale, suggeriscono la necessità di creare le condizioni affinché anche una parte degli indecisi possa cambiare idea in futuro.

Possibilità di cambiamento di tendenza demografica

Considerando che le donne nate nel 1973 hanno in media 1,46 figli ciascuna, con il 78% di loro che ha avuto almeno un figlio, esiste una chiara disparità tra le aspirazioni giovanili e la realtà demografica attuale. Questo indica la possibilità di una svolta demografica, se adeguatamente supportata e incentivata.

Tecnologia ed interazione sociale

Oltre alle questioni demografiche, lo studio dell’Istat ha anche rivelato interessanti dati riguardanti l’uso della tecnologia tra i giovani italiani. Quasi l’85% dei ragazzi intervistati dispone di un profilo su un social network, con una percentuale ancora più elevata nella fascia 17-19 anni, superando il 97%. Le ragazze sono risultate più attive sui social rispetto ai ragazzi, con una percentuale del 86,4% rispetto al 83,4%. Questi dati indicano un forte legame tra le giovani generazioni e la tecnologia, con le relazioni sociali che si sviluppano sempre più attraverso piattaforme online.

Differenze culturali

Le differenze sono anche evidenti tra i residenti italiani e gli stranieri, con una percentuale più bassa di ragazzi stranieri che hanno un profilo sui social. In particolare, i ragazzi cinesi mostrano una percentuale molto più bassa di attività sui social rispetto alla media. Questi dati indicano un forte legame tra le giovani generazioni e la tecnologia, con le relazioni sociali che si sviluppano sempre più attraverso piattaforme online.

