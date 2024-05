Un sorso di salvezza: il gel al latte che combatte l’intossicazione da alcool

MeteoWeb

Un’innovazione straordinaria potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo l’intossicazione da alcool. Secondo uno studio pubblicato su Nature Nanotechnology, un’idrogel a base di proteine del latte, somministrato per via orale, si è rivelato un potente antidoto contro l’intossicazione acuta da alcool nei topi.

La “cura” all’eccessivo alcool

L’alcool, purtroppo, è responsabile di milioni di morti ogni anno nel mondo. Nel solo 2016, ben 3 milioni di vite sono state spezzate a causa dei suoi effetti devastanti. Le terapie attuali per alleviare l’intossicazione sono limitate e spesso offrono solo un sollievo temporaneo, concentrandosi sui sintomi come nausea e mal di testa. Peggio ancora, alcune di queste terapie possono addirittura causare danni aggiuntivi al corpo, come l’accumulo di acetaldeide, una sostanza tossica che può danneggiare gli organi.

Ma ora, una nuova speranza emerge dall’ambito della ricerca scientifica. Il team guidato da Jiaqi Su e Raffaele Mezzenga ha sviluppato un gel antidoto orale, utilizzando la beta-lattoglobulina, una proteina del siero di latte. Questo gel, arricchito con nanostrutture di ferro, imita la struttura di un enzima naturale, la perossidasi di rafano, catalizzando l’ossidazione dell’alcool nel corpo.

Gli incredibili risultati

I risultati dei test sui topi sono stati eccezionali: il gel si è dimostrato stabile e ben tollerato dall’ambiente digestivo, riducendo in modo significativo i livelli di alcool nel sangue degli animali e prevenendo l’accumulo di acetaldeide tossica.

Sebbene questi studi siano stati condotti su topi in laboratorio, i ricercatori sono ottimisti riguardo al potenziale di questa tecnologia nel contesto clinico. Tuttavia, sottolineano l’importanza di ulteriori ricerche per valutare appieno l’efficacia e la sicurezza di questa promettente soluzione contro l’intossicazione da alcool. La speranza è che presto possa essere disponibile un nuovo e potente alleato nella lotta contro gli effetti dannosi dell’alcool.

Questa scoperta potrebbe non solo salvare vite umane, ma anche avere un impatto significativo sull’industria farmaceutica e sulla prevenzione delle malattie legate all’alcool. Il gel al latte rappresenta una svolta nella ricerca sulle terapie per l’intossicazione, aprendo la strada a trattamenti più efficaci e accessibili per milioni di persone in tutto il mondo. L’avvento di questa soluzione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella lotta contro i danni causati dall’alcool, offrendo una nuova speranza a coloro che lottano con dipendenze e conseguenze nocive legate al suo consumo.

