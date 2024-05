Immagini della NASA aiutano a spiegare le abitudini alimentari di un enorme buco nero

MeteoWeb

Nelle immagini del dismesso telescopio spaziale Spitzer della NASA, flussi di polvere lunghi migliaia di anni luce fluiscono verso il buco nero supermassiccio nel cuore della galassia di Andromeda. È stato scoperto che questi flussi possono aiutare a spiegare come i buchi neri, miliardi di volte la massa del nostro Sole, saziano i loro grandi appetiti ma rimangono mangiatori “silenziosi”.

Mentre i buchi neri supermassicci divorano gas e polvere, il materiale si riscalda subito prima di cadere, creando incredibili spettacoli di luce, a volte più luminosi di un’intera galassia piena di stelle. Quando il materiale viene consumato in ammassi di diverse dimensioni, la luminosità del buco nero oscilla.

Ma i buchi neri al centro della Via Lattea e di Andromeda (uno dei nostri vicini galattici più prossimi) sono tra i mangiatori più silenziosi dell’universo. La poca luce che emettono non varia in modo significativo in termini di luminosità, suggerendo che stanno consumando un flusso piccolo ma costante di cibo, piuttosto che grandi quantità di cibo. I flussi si avvicinano al buco nero poco a poco e in una spirale, simile al modo in cui l’acqua scorre vorticosamente in uno scarico.

A caccia della fonte di cibo di Andromeda

Uno studio ha preso l’ipotesi che un silenzioso buco nero supermassiccio si nutra di un flusso costante di gas e l’ha applicata alla galassia di Andromeda. Utilizzando modelli computerizzati, gli autori hanno simulato come il gas e la polvere in prossimità del buco nero supermassiccio di Andromeda potrebbero comportarsi nel tempo. La simulazione ha dimostrato che un piccolo disco di gas caldo potrebbe formarsi vicino al buco nero supermassiccio e alimentarlo continuamente. Il disco potrebbe essere rifornito e mantenuto da numerosi flussi di gas e polvere.

Ma i ricercatori hanno anche scoperto che tali flussi devono rimanere entro una dimensione e una portata particolari; altrimenti la materia cadrebbe nel buco nero in ammassi irregolari, provocando maggiori fluttuazioni della luce.

Quando gli autori hanno confrontato i loro risultati con i dati di Spitzer e del telescopio spaziale Hubble della NASA, hanno trovato spirali di polvere precedentemente identificate da Spitzer che rientrano in questi limiti. Da ciò, gli autori hanno concluso che le spirali alimentano il buco nero supermassiccio di Andromeda.

“Questo è un ottimo esempio di come gli scienziati stanno riesaminando i dati d’archivio per rivelare di più sulla dinamica delle galassie, confrontandoli con le ultime simulazioni al computer“, ha affermato Almudena Prieto, astrofisica presso l’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e l’Osservatorio Universitario di Monaco, e coautore dello studio pubblicato quest’anno. “Abbiamo dati vecchi di 20 anni che ci dicono cose che non avevamo riconosciuto quando li abbiamo raccolti per la prima volta”.

Uno sguardo più approfondito ad Andromeda

Lanciato nel 2003 e gestito dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, Spitzer ha studiato l’universo nella luce infrarossa, invisibile agli occhi umani. Diverse lunghezze d’onda rivelano diverse caratteristiche di Andromeda, comprese fonti di luce più calde, come le stelle, e fonti più fredde, come la polvere.

Separando queste lunghezze d’onda e osservando solo la polvere, gli astronomi possono vedere lo “scheletro” della galassia, ovvero i luoghi in cui il gas si è unito e raffreddato, a volte formando polvere, creando le condizioni per la formazione delle stelle. Questa visione di Andromeda ha rivelato alcune sorprese. Ad esempio, sebbene sia una galassia a spirale come la Via Lattea, Andromeda è dominata da un grande anello di polvere piuttosto che da bracci distinti che ne circondano il centro. Le immagini hanno anche rivelato un buco secondario in una porzione dell’anello attraversata da una galassia nana.

La vicinanza di Andromeda alla Via Lattea fa sì che sembri più grande di altre galassie viste dalla Terra: vista ad occhio nudo, Andromeda sarebbe circa sei volte la larghezza della Luna.

