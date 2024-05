Impianti fotovoltaici vietati sui terreni agricoli: la nuova legge del Governo a tutela dell’agricoltura italiana

MeteoWeb

Le zone agricole non sono idonee a ospitare impianti fotovoltaici a terra. L’articolo 6 della bozza del Dl Agricoltura, preparato dal ministero dell’Agricoltura, chiude questa possibilità. Il provvedimento denominato “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” non è ancora approdato in Consiglio dei ministri e se dovesse essere confermato anche nella stesura definitiva andrebbe a incidere sull’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo dopo il comma 1, un comma 1-bis così formulato: “Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente“.

La norma è stata fortemente voluta dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste Francesco Lollobrigida che ha raccolto le richieste degli Agricoltori e di Coldiretti.

