In arrivo un evento astronomico irripetibile

Quest’anno il cielo notturno ci regalerà un evento astronomico irripetibile, raro e affascinante: la cometa Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3). Secondo Sky and Telescope, questa cometa sta diventando sempre più luminosa e sviluppando una coda visibile, rendendola uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Dopo l’eclissi solare totale e le improvvise “super-tempeste” solari, è probabile che quest’autunno potremo osservare una cometa a occhio nudo nei cieli serali.

Origini della cometa Tsuchinshan-ATLAS

La cometa Tsuchinshan-ATLAS è una cometa a lungo periodo proveniente dalla Nube di Oort, una vasta regione che circonda il nostro Sistema Solare e ospita milioni di comete. Questa specifica cometa ha un’orbita di oltre 80mila anni e rappresenta un evento raro e affascinante per gli astronomi e gli appassionati di tutto il mondo.

Scoperta nel febbraio 2023 dagli astronomi del telescopio ATLAS in Sudafrica e dell’Osservatorio Tsuchinshan in Cina, la cometa A3 ha iniziato il suo viaggio tra le orbite di Marte e Giove. Attualmente, è visibile solo con un grande telescopio nella costellazione della Vergine, ma le previsioni indicano che diventerà visibile a occhio nudo nel prossimo autunno.

Quando e dove vedere la cometa

Il momento migliore per osservare la cometa Tsuchinshan-ATLAS sarà poco dopo il suo perielio, il punto più vicino al Sole, che avverrà il 10 ottobre 2024. Dall’emisfero settentrionale, la cometa sarà più facilmente visibile subito dopo il tramonto, verso Sud/Ovest. In particolare, tra ottobre e novembre, si spera che la cometa raggiunga una luminosità tale da renderla visibile anche senza strumenti ottici.

Luminosità e visibilità della cometa

Prevedere la luminosità di una cometa è notoriamente difficile, ma c’è ottimismo sul fatto che la cometa A3 potrebbe diventare luminosa quanto Venere, con una magnitudine di circa -5. Per rendere l’idea, Venere è il 2° oggetto più luminoso nel cielo notturno dopo la Luna Piena, con una magnitudine di -12,6.

Tuttavia, anche se la cometa raggiungesse questa luminosità, sarà probabilmente molto bassa sull’orizzonte, rendendo difficile osservarla nelle sue migliori condizioni dall’emisfero settentrionale. La posizione della cometa rispetto alla Terra determinerà gran parte della sua visibilità e luminosità apparente. Il momento migliore per osservarla sarà a metà ottobre, quando si sarà leggermente affievolita ma sarà più alta nel cielo.

Un evento astronomico irripetibile

Indipendentemente dalla sua luminosità finale, il semplice fatto che la cometa Tsuchinshan-ATLAS possa diventare visibile a occhio nudo renderà questo evento astronomico speciale. Sarà un’evento astronomico irripetibile per gli osservatori del cielo di tutto il mondo di vedere una cometa a lungo periodo proveniente dalle remote regioni del nostro Sistema Solare.

Prepariamoci, dunque, a volgere lo sguardo al cielo questo autunno e a godere di uno spettacolo naturale che potrebbe non ripetersi per decine di migliaia di anni. La cometa Tsuchinshan-ATLAS promette di essere uno degli eventi astronomici più affascinanti del secolo, un’occasione da non perdere.

