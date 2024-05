In Calabria il primo garden hotel premiato per la visione delle stelle e della Via Lattea

MeteoWeb

Baia del Sole Resort è orgoglioso di annunciare di essere il primo resort in Calabria a ricevere il prestigioso riconoscimento “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – Rete Nazionale del Turismo Astronomico, per la possibilità di tornare ad osservare le stelle e la Via Lattea. Situato tra Tropea e Capo Vaticano, Baia del Sole si distingue come garden hotel grazie alla sua vasta e curata area verde, che ospita un’immensa varietà di piante mediterranee (come pini, palme e scenografici cactus) e fiori che colorano le giornate, rendendo il resort un’oasi profumata di tranquillità in cui rifugiarsi.

Il Resort dispone inoltre di una terrazza e di una spiaggia con ampia vista verso Ovest dalla quale è possibile assistere a tramonti meravigliosi, con il Sole che scende accanto al Vulcano Stromboli. A questo scenario da film si aggiunge ora anche la possibilità di vedere le stelle e la Via Lattea attraverso lo spegnimento delle luci nei momenti di osservazione del cielo organizzati dalla struttura e grazie al ridotto inquinamento luminoso specialmente verso il mare.

L’ampia visibilità del cielo rende possibile vedere tanti oggetti celesti e Costellazioni per tutta la durata della stagione: intorno al decimo/dodicesimo giorno del mese sono meravigliosi i tramonti Lunari sul mare. D’estate si può vedere la Via Lattea sorgere da Sud e tramontare sul mare ad Ovest verso fine Settembre/Ottobre seguita dai Pianeti Giove e Saturno visibili per tutta la notte.

La valorizzazione del patrimonio celeste diventa quindi elemento cardine del modello di sostenibilità del Resort che adotta già un approccio eco-sostenibile in ogni aspetto della gestione, dall’architettura all’offerta culinaria: l’utilizzo di materiali naturali come la terracotta e il legno, la cucina a Km0 per il 96% degli ingredienti utilizzati e il 60% certificato biologico, la scelta del vetro per minimizzare l’uso di plastica per bevande e cocktail, fino alle camere dotate di dispenser eco-sostenibili e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Sono solo alcune delle attenzioni volte a supportare l’economia locale e ridurre l’impatto ambientale creando una perfetta armonia tra ricettività e ambiente naturale.

Come parte integrante del riconoscimento Baia del Sole Resort offrirà inoltre la possibilità di prenotare esperienze private di osservazione delle stelle con le Guide e i Telescopi di Astronomitaly attraverso cui gli ospiti potranno esplorare il cielo notturno in tutta la sua magnificenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.