Enorme incendio a Berlino: rischio sostanze tossiche nell’aria | FOTO e VIDEO

A Berlino, è scoppiato un incendio in uno degli edifici della Diehl Metal Applications: a prendere fuoco è stato un impianto galvanico per la rifinitura delle superfici metalliche. Adrian Wenzel, portavoce dei Vigili del Fuoco di Berlino e attualmente sul luogo dell’incendio, ha dichiarato alla BILD: “l’edificio è ora completamente bruciato su quattro piani. Una parte dell’edificio è già crollata. Lavoriamo solo dall’esterno. L’ incendio non può più essere domato dall’interno. Possiamo confermare che nell’edificio stanno bruciando anche sostanze chimiche. Lì venivano immagazzinati acido solforico e cianuro di rame. C’è il rischio che si formi acido cianidrico che si sollevi nell’aria insieme al fumo”.

I Vigili del Fuoco consigliano di evitare l’area attorno all’azienda, di chiudere finestre e porte e di spegnere la ventilazione e l’aria condizionata.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle cause dell’incendio. Ma non ci sono feriti, ha detto il portavoce.

Incendio a Berlino, nube di fumo sulla città

Le immagini dell'incendio a Berlino

