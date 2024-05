Incendio in parco divertimenti: 24 morti, tra cui molti bambini, in India

MeteoWeb

Almeno 24 persone hanno perso la vita a causa di un ”grande incendio” scoppiato in un parco divertimenti a Rajkot, nello stato occidentale del Gujart, in India. Tra le vittime ci sono molti bambini. Lo riferiscono le autorità locali citate dall’Hindustan Times, spiegando che le fiamme sono state domate e si sta procedendo alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte.

Il Ministro capo del Gujart Bhupendra Patel ha annunciato “una squadra speciale di indagine” per far luce sulle cause che hanno provocato l’incendio. Il Commissario di Polizia della città di Rajkot, Raju Bhargava, ha detto che il proprietario e il gestore del parco divertimenti sono stati portati alla stazione di Polizia.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha scritto su X che “la tragedia dell’incendio a Rajkot ci ha rattristato tutti“. Modi si è detto ‘‘estremamente addolorato per l’incidente di Rajkot. I miei pensieri sono con tutti coloro che hanno perso i loro cari. Prego per i feriti. L’amministrazione locale sta lavorando per fornire tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”.

