Incendio vicino ai binari: circolazione treni sospesa sulla linea Catanzaro-Lamezia

Dalle ore 15:30 sulla linea Catanzaro – Lamezia, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Catanzaro per un incendio in prossimità dei binari. È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. A causa dell’incendio si registrano effetti sulla mobilità ferroviaria, come rallentamenti, variazioni e cancellazioni.

