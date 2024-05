Indonesia, inondazioni e lahar flagellano Sumatra: si aggrava il bilancio di morti, feriti e dispersi | FOTO

MeteoWeb

Le inondazioni e i lahar sull’isola di Sumatra, in Indonesia, hanno provocato un bilancio tragico: 50 morti, 37 feriti e 27 dispersi, secondo le autorità locali. Il disastro, avvenuto sabato, ha costretto all’evacuazione ben 3.396 persone, come ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri.

La pioggia torrenziale ha innescato inondazioni improvvise, frane e lahar, una miscela simile a fango di cenere vulcanica, detriti rocciosi e acqua, in 3 distretti della provincia di Sumatra occidentale. Il lahar proveniva dal Monte Marapi, uno dei vulcani più attivi di Sumatra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.