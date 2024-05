Inondazioni in Brasile: situazione drammatica nel Rio Grande do Sul, 10 morti e 21 dispersi

MeteoWeb

Almeno 10 persone sono morte e altre 21 sono considerate disperse a causa delle inondazioni scatenate dalle intense piogge nel Sud del Brasile, secondo quanto dichiarato dalle autorità. Nello Stato di Rio Grande do Sul, il più colpito, oltre 3.300 persone in più di 100 comuni hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, con la maggior parte trasferita in rifugi. Il governatore Eduardo Leite ha descritto la situazione come “il peggiore disastro nella storia dello Stato“, mentre il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha annunciato un’imminente visita nella zona colpita.

