Gravi inondazioni a Mahakam Ulu: acqua fino ai tetti in Indonesia | FOTO e VIDEO

Il fiume Mahakam è esondato e le sue acque hanno inondato cinque sottodistretti nella reggenza di Mahakam Ulu, nel Kalimantan orientale, in Indonesia. Migliaia di residenti sono isolati in casa e sopravvivono con il cibo avanzato. Il capo dell’Agenzia regionale per la gestione dei disastri di Mahakam, Ulu Agus Darmawan, ha affermato che l’acqua ha iniziato a salire il 13 maggio nel distretto di Long Apari, una delle aree a monte del fiume Mahakam. Le inondazioni si sono poi estese all’area circostante.

Il governo provinciale del Kalimantan orientale, attraverso l’Agenzia regionale per la gestione dei disastri e il servizio sociale, ha inviato logistica, in particolare generi alimentari, per contribuire ad alleviare il peso dell’emergenza inondazioni sulle persone della reggenza di Mahakam Ulu.

Oggi è il quarto giorno di inondazioni, con un’altezza media dell’acqua di due metri e persino fino ai tetti in una zona residenziale, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Tutti i sotto-distretti di Mahakam Ulu sono stati colpiti dall’alluvione: si va verso la dichiarazione dello stato di emergenza.

