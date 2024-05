Massicce inondazioni nel sud di Sumatra: migliaia di case allagate in Indonesia | VIDEO

MeteoWeb

La National Disaster Management Agency (BNPB) ha riferito che quattro villaggi a Muara Enim, nel sud di Sumatra, in Indonesia, sono stati allagati a causa dello straripamento del fiume Enim. L’alluvione si è verificata perché il fiume Enim non è stato in grado di arginare lo scarico delle forti piogge di giovedì 23 maggio. Il capo del Centro dati, informazioni e comunicazioni sui disastri della BNPB, Abdul Muhari, ha affermato che le aree colpite dall’alluvione includono il villaggio di Keban Agung (villaggio di Pasar Tanjung Enim), il villaggio di Darmo, il villaggio di Lingga e il villaggio di Tegarejo (villaggio di Tanjung sud).

“Provvisoriamente ci sono 6.605 residenti colpiti dall’alluvione“, ha detto nei giorni scorsi Abdul Muhari. I dati ottenuti dal team della BNPB parlavano di almeno 1.237 unità abitative sommerse. Inoltre, alcuni accessi stradali non possono essere attraversati perché sono allagati.

Decine di membri del personale della squadra congiunta composta dall’Agenzia regionale per la gestione dei disastri (BPBD), dal TNI/Polri, e dai Basarna hanno utilizzato diversi gommoni per evacuare i residenti che erano ancora intrappolati a causa dell’alluvione. Nel villaggio di Pasar Tanjung, è stato istituito anche un posto di comando per la gestione delle emergenze. Con l’istituzione della postazione, è stato riferito che la squadra congiunta ha iniziato a fornire assistenza logistica sotto forma di cibo e altri beni di prima necessità alle vittime dell’alluvione.

