Intelligenza artificiale: il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam mette in palio premio

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) di Trieste ha lanciato un nuovo premio dedicato ai ricercatori e alle ricercatrici nel campo dell’intelligenza artificiale, intitolato “AI for Science“. Questo riconoscimento mira a premiare i principali contributi in questo settore. L’annuncio è stato dato questa mattina durante il simposio “Il futuro del calcolo scientifico: una prospettiva globale“. Alessandro Curioni, vicepresidente di IBM Research Europe and Africa, ha dichiarato che IBM sponsorizzerà il premio per cinque anni, fino alla fine del 2029.

Il premio è destinato a giovani scienziate e scienziati, o gruppi di ricerca, che abbiano dato contributi significativi a un approccio aperto all’IA e alla scienza, riconoscendo eccellenza e originalità nella ricerca, in conformità con i termini di partecipazione e i requisiti di ammissibilità. L’obiettivo del premio è valorizzare i contributi scientifici nel campo della teoria, degli algoritmi o delle applicazioni legate all’IA aperta. Il riconoscimento sarà accompagnato da un premio in denaro e verrà assegnato per la prima volta nel 2025.

Secondo Curioni, “l’IA è diventata un imperativo per continuare a far progredire la scienza e la tecnologia, aiutarci a trovare nuove soluzioni ai numerosi problemi del mondo e per assisterci in quasi tutti i settori della vita. La necessità di sfruttare i vantaggi dell’IA all’ avanguardia è particolarmente urgente nelle economie emergenti. Questo premio può aiutare i ricercatori in IA a proporre nuove tecnologie e nuove soluzioni per rendere il mondo un posto migliore“. Curioni ha inoltre annunciato che IBM sponsorizzerà anche scuole e workshop annuali nel campo dell’IA per i prossimi cinque anni.

