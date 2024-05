Dl Superbonus: ipotesi di slittamento della Sugar Tax a luglio 2025

MeteoWeb

Posticipare l’entrata in vigore della Sugar Tax a luglio 2025. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, una delle ipotesi su cui si lavora nella maggioranza e che potrebbe essere formalizzata in un subemendamento al decreto Superbonus. L’emendamento del Governo farebbe scattare l’avvio della tassa a luglio 2024, in forma ridotta, rinviando invece l’ingresso della Plastic Tax a luglio 2026. Alle 18 è scaduto in Commissione Finanze al Senato il termine per i subemendamenti alla proposta di modifica del governo.

Sugar Tax, Coldiretti: “no a misura distorsiva che penalizza imprese e famiglie”

“La Sugar Tax è una misura distorsiva che penalizza imprese e famiglie, danneggiando la filiera agroalimentare Made in Italy”. E’ quanto afferma la Coldiretti in merito all’inserimento di un emendamento del Governo nel decreto legge Superbonus che farebbe scattare la tassa sulle bevande analcoliche zuccherate dal primo luglio. “Si tratta di un provvedimento che andrebbe a colpire la produzione nazionale favorendo il consumo di alimenti ultra-processati che nulla hanno di naturale – continua Coldiretti – già promossi da sistemi di etichettatura ingannevoli, come il Nutriscore”.

“Siamo stati i primi a chiedere pubblicamente un intervento del Governo per rivedere una tassa che rischia di danneggiare le imprese agroalimentari già colpite dall’aumento dei costi di produzioni causato dalle guerre e dalle tensioni internazionali”, dichiara il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.