Iran, nessun segno di vita dopo lo schianto dell’elicottero con il Presidente Raisi: caos nel Paese

E’ una notte di grande subbuglio e mobilitazione in Iran: sono trascorse ormai più di otto ore dal momento dell’incidente aereo che ha coinvolto l’elicottero con a bordo il Presidente Ebrahim Raisi, il Ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, l’️Imam della moschea della città settentrionale di Tabriz Ayatollah Ale-Hashem, il Governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale Malek e altri membri del regime della Repubblica islamica.

In varie città del Paese sono in corso festeggiamenti spontanei dei cittadini con fuochi d’artificio perchè, con il passare delle ore, cresce l’evidenza che i membri del regime siano tutti morti. La Guida suprema iraniana, Ayatollah Khamenei, sul presidente Raisi, ha detto: “Speriamo e preghiamo che Dio restituisca il presidente alle braccia della nazione“. Le forze dell’ordine sono dispiegate in assetto anti sommossa in tutto il Paese per silenziare eventuali manifestazioni e/o rivolte.

Al momento non è stato ancora ritrovato il resto dei corpi né degli elicotteri: nella zona dello schianto imperversano condizioni meteo avverse e anche tre soccorritori risultano dispersi. Reuters ha riferito dalla televisione iraniana che le squadre di soccorso giunte da tutto il Paese abbiamo rintracciato l’esatta localizzazione dell’elicottero, ma ancora non sono arrivati sul posto.

Il luogo preciso dell’incidente dell’elicottero è stato identificato da poco. Un funzionario ha riferito che pochi minuti fa è stato captato un segnale dall’elicottero e dal telefono cellulare di uno dei membri dell’equipaggio sul luogo dell’incidente. Aggiunge che le forze militari si stanno dirigendo sul luogo, ma imperversa una forte nevicata e impiegheranno ore per raggiungerlo in una zona di montagna molto impervia.

Elicottero Raisi, i soccorritori nella bufera sotto la neve nella notte

L’Iran ha richiesto un elicottero di ricerca e soccorso con visione notturna alla Turchia, afferma l’agenzia turca per la gestione dei disastri AFAD. 32 alpinisti turchi del personale di ricerca e soccorso e 6 veicoli delle direzioni provinciali AFAD di Van ed Erzurum hanno deciso di arrivare nella regione. Inoltre, il personale di ricerca e soccorso degli alpinisti, composto da 15 persone ciascuno proveniente da Ankara, Diyarbakır e Konya, è in allerta.

La Turchia ha messo a disposizione un drone ad alta quota Akıncı e un elicottero di tipo Cougar per la visione notturna nelle operazioni di ricerca e soccorso per il presidente Raisi e la sua delegazione, afferma il ministero della Difesa turco.

Il Commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, ha detto: “Su richiesta di assistenza da parte dell’Iran, stiamo attivando il servizio di mappatura di risposta rapida europeo Copernicus EMS in vista dell’incidente dell’elicottero che trasportava il presidente dell’Iran e il suo Ministro degli Esteri. #EUSolidarity“.

