BTP Green: Italia premiata come emittente leader di obbligazioni verdi nel 2023

L’Italia si conferma leader nel mercato delle obbligazioni verdi, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il premio “Largest Green Bond of 2023” assegnato da Climate Bonds Initiative (CBI), organizzazione internazionale dedicata alla finanza sostenibile. Il riconoscimento premia l’emissione del BTP Green con scadenza nel 2031, un titolo da 10 miliardi di euro con un tasso annuo del 4,00%.

BTP Green premia l’Italia

“Siamo onorati di ricevere questo premio ancora una volta“, ha dichiarato Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico. “È un attestato dell’impegno dell’Italia a favore della transizione ecologica attraverso il proprio bilancio pubblico. Il BTP Green 2031 rappresenta una delle più grandi emissioni di titoli verdi mai effettuate da un emittente sovrano.”

L’emissione del BTP Green 2031 si inserisce all’interno di un più ampio programma che ha visto l’Italia emettere obbligazioni verdi per un totale di 45,65 miliardi di euro dal 2021. I fondi raccolti sono stati utilizzati per finanziare progetti in diversi settori chiave per la sostenibilità, tra cui:

Energie rinnovabili

Efficienza energetica

Edilizia sostenibile

Trasporti verdi

Gestione delle risorse idriche

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Economia circolare

Tutela dell’ambiente e della biodiversità

Ricerca e innovazione nel campo della sostenibilità

Il successo del programma BTP Green dimostra l’impegno concreto dell’Italia nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel contrastare i cambiamenti climatici. L’Italia si posiziona come un punto di riferimento nel panorama internazionale per quanto riguarda l’emissione di obbligazioni verdi, rappresentando un modello per altri paesi che desiderano attrarre investimenti in progetti sostenibili.

I premi Climate Bonds Initiative

I premi Climate Bonds Initiative riconoscono il lavoro svolto da istituzioni finanziarie, organizzazioni e governi che si distinguono nel settore della finanza sostenibile e nella lotta al cambiamento climatico. I premi sono un modo per celebrare i successi raggiunti e per incoraggiare ulteriori azioni a favore della sostenibilità ambientale.

L’assegnazione del premio “Largest Green Bond of 2023” al BTP Green 2031 rappresenta un importante riconoscimento per l’Italia e per il suo impegno nella promozione della finanza sostenibile.

