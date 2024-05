L’astrologia non esiste, è una balla: a svelarlo è la scienza

MeteoWeb

Nel vasto panorama delle credenze culturali che hanno permeato la società umana per secoli, l’astrologia ha sempre occupato un posto di rilievo, influenzando le percezioni e le decisioni di milioni di individui in tutto il mondo. Attraverso la storia, le teorie astrologiche hanno cercato di stabilire collegamenti complessi tra i movimenti celesti e vari aspetti della vita umana, incluso il benessere emotivo e psicologico. Tuttavia, mentre queste credenze hanno radici profonde in molte culture e sono spesso considerate un modo per comprendere il proprio io e il proprio destino, l’astrologia è spesso vista con scetticismo dalla comunità scientifica, che richiede prove empiriche per sostenere tali affermazioni. In questo contesto, il nuovo studio condotto da Mohsen Joshanloo e pubblicato il 27 Maggio 2024, offre un’opportunità unica per esplorare empiricamente la presunta relazione tra i segni zodiacali occidentali e il benessere soggettivo.

Lo studio

Il team di ricerca ha adottato un approccio metodologico rigoroso nel loro studio, utilizzando dati provenienti dal General Social Survey, un ampio campione rappresentativo della popolazione americana. Questo campione, composto da 12.791 partecipanti, è stato sottoposto a una serie di misurazioni per valutare il benessere soggettivo, una misura complessa che abbraccia numerosi aspetti della vita umana. Le otto componenti considerate nel contesto di questo studio includono l’infelicità generale, i sintomi depressivi, il disagio psicologico, l’insoddisfazione lavorativa e finanziaria, la percezione della propria vita, la salute auto-valutata e l’infelicità per il matrimonio. Attraverso l’analisi dei dati raccolti, il team ha cercato di determinare se esiste una relazione significativa tra i segni zodiacali e il benessere soggettivo.

Segni zodiacali e benessere

Le analisi condotte dal team di ricerca, sia parametriche che non parametriche, non hanno costantemente rivelato associazioni robuste tra i segni zodiacali e le variabili di benessere soggettivo. Anche dopo aver controllato i fattori demografici, le relazioni tra i segni zodiacali e le misure di benessere soggettivo sono risultate trascurabili, rappresentando solo lo 0,3% o meno della varianza complessiva nel benessere. Questi risultati indicano chiaramente che i segni zodiacali non hanno dimostrato alcun potere predittivo significativo per i risultati del benessere, quindi l’astrologia, di fatto, non esiste.

La mancanza di associazioni robuste tra i segni zodiacali e il benessere soggettivo solleva importanti domande sulle credenze astrologiche e sulla loro validità empirica. Sebbene l’astrologia abbia una lunga storia culturale e un seguito devoto in molte parti del mondo, i risultati di questo studio indicano che la sua efficacia nel predire o influenzare il benessere soggettivo è dubbia. Questo solleva una serie di interrogativi sulle basi scientifiche dell’astrologia e sottolinea l’importanza di approcci empirici e razionali nel valutare le credenze culturali.

L’astrologia non esiste

Il nuovo studio condotto da Mohsen Joshanloo fornisce un contributo significativo al dibattito in corso sull’astrologia e il suo impatto sul benessere umano. Le conclusioni di questo studio invitano a una maggiore critica e razionalità nell’approccio alle credenze pseudoscientifiche che possono influenzare il modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo che ci circonda. Sebbene l’astrologia possa essere affascinante come sistema di credenze, i risultati di questo studio indicano che non dovrebbe essere utilizzata come base per prendere decisioni importanti o valutare il benessere personale.

