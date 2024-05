La Luna di Marte potrebbe non essere ciò che pensiamo

MeteoWeb

Marte, il pianeta rosso che ha da sempre affascinato l’umanità con le sue enigmatiche caratteristiche e il suo misterioso passato, non è soltanto al centro delle attenzioni degli astronomi e degli scienziati per la sua superficie rocciosa, le sue tempeste di polvere e i suoi canyon vasti e profondi. Anche le sue lune, Phobos e Deimos, sono oggetto di grande interesse e studio.

La nuova teoria sulla Luna di Marte

Questi due piccoli e deformi satelliti naturali di Marte, che orbitano intorno al pianeta a distanze relativamente ravvicinate, hanno stimolato numerose teorie sulla loro origine, generando dibattiti accesi e speculazioni tra i ricercatori. Le ipotesi tradizionali sulla loro formazione spaziano dall’idea che siano frammenti di Marte espulsi da un impatto catastrofico con un altro corpo celeste, a quella che siano asteroidi catturati dalla gravità del pianeta, o persino i resti di una luna più grande che si è spezzata nel corso del tempo a causa di forze mareali o collisioni successive.

Tuttavia, una nuova e intrigante teoria proposta da un team di scienziati provenienti da Francia e Germania sta attirando l’attenzione della comunità scientifica: Phobos e, per estensione, Deimos potrebbero essere originati da una cometa. Se questa teoria venisse confermata, potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione delle dinamiche e della storia del sistema solare interno, offrendo nuove prospettive sulla formazione dei corpi celesti e sulle interazioni gravitazionali che hanno plasmato il nostro angolo di universo.

Lo studio

Il team di scienziati francesi e tedeschi, basando la loro ipotesi su un’analisi meticolosa delle immagini di Phobos catturate tra il 2004 e il 2022 dalla navicella Mars Express, una missione congiunta della NASA, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), propone che Phobos possa avere un’origine cometaria. Le immagini, che hanno rivelato dettagli senza precedenti della superficie e delle caratteristiche fisiche di Phobos, mostrano che questa luna possiede alcune proprietà distintive riguardo alla riflessione della luce solare e alla sua superficie porosa, simile alla sabbia, che ricordano quelle delle comete. Le comete, notoriamente, hanno superfici composte da materiali volatili e polverosi che riflettono la luce in modi specifici e le loro orbite sono significativamente influenzate dalla radiazione solare, un fenomeno noto come effetto Yarkovsky.

Gli scienziati suggeriscono che queste proprietà osservate su Phobos potrebbero indicare che questa luna è, in realtà, una cometa catturata dal campo gravitazionale di Marte in un passato remoto. Questa ipotesi, se valida, porta con sé la possibilità affascinante che anche Deimos condivida la stessa origine, provenendo forse da una cometa che si è successivamente frammentata a causa delle forze gravitazionali o delle collisioni con altri corpi celesti durante il suo viaggio attraverso il sistema solare. La teoria cometaria non solo sfida le ipotesi tradizionali, ma apre nuove strade di ricerca e comprensione delle dinamiche celesti e delle storie evolutive dei corpi che popolano il nostro sistema solare.

Prove ed analisi

L’analisi dettagliata delle immagini di Phobos è stata cruciale per questa nuova ipotesi rivoluzionaria. Gli scienziati hanno esaminato attentamente la riflettività della superficie di Phobos, scoprendo che riflette la luce solare in un modo sorprendentemente simile a come fanno le comete. Questa scoperta è stata particolarmente significativa poiché la riflettività di un corpo celeste fornisce importanti indizi sulla sua composizione e struttura superficiale. Inoltre, la superficie di Phobos presenta una porosità che suggerisce una composizione leggera e soffice, paragonabile alla struttura delle comete che abbiamo studiato nel sistema solare, come le comete 67P/Churyumov-Gerasimenko e Halley.

La riflettività e la porosità della superficie di Phobos non solo assomigliano a quelle delle comete, ma anche il comportamento termico della luna suggerisce una composizione simile. Le comete, essendo composte prevalentemente da ghiaccio e polveri, hanno un comportamento termico che differisce notevolmente da quello degli asteroidi rocciosi e dei satelliti di origine planetaria. Queste scoperte mettono in discussione le teorie precedenti e aprono nuove strade per la comprensione dell’origine di queste lune marziane, suggerendo che la storia di Phobos e Deimos potrebbe essere molto più complessa e affascinante di quanto precedentemente immaginato.

La missione giapponese MMX

Per approfondire ulteriormente la nostra conoscenza di Phobos e Deimos e ottenere dati definitivi che possano confermare o smentire le nuove ipotesi sulla loro origine, il Giappone ha pianificato una missione ambiziosa chiamata Martian Moons eXploration (MMX), prevista per essere lanciata nel corso di questo decennio. Questa missione rappresenta un passo significativo nella ricerca spaziale e sarà dedicata allo studio approfondito delle due lune marziane.

Il veicolo spaziale MMX sarà progettato per orbitare attorno a Phobos, conducendo studi osservativi dettagliati che includeranno la mappatura della superficie, l’analisi spettroscopica e la misurazione delle proprietà fisiche della luna. Successivamente, la missione prevede di spostarsi su Deimos e Marte, per completare un quadro più ampio delle dinamiche del sistema marziano. Tuttavia, l’obiettivo principale e più ambizioso della missione sarà tentare un atterraggio sulla superficie di Phobos per raccogliere campioni da riportare sulla Terra.

Questi campioni potrebbero rivelare informazioni cruciali sulla composizione chimica della luna, offrendo indizi preziosi sulle sue origini e sulla storia del sistema solare. Si spera che lo studio dettagliato di questi campioni possa finalmente risolvere il mistero dell’origine di Phobos e Deimos, fornendo una risposta definitiva e dettagliata alla domanda sulla loro natura. La missione MMX rappresenta una straordinaria opportunità per la scienza planetaria e potrebbe aprire nuove frontiere nella nostra comprensione delle lune marziane e dei processi che hanno portato alla formazione dei corpi celesti nel nostro sistema solare.

Luna o Cometa su Marte?

Se Phobos e Deimos fossero davvero frammenti di una cometa catturata dal campo gravitazionale di Marte, le implicazioni sarebbero straordinarie e rivoluzionarie per la nostra comprensione dell’origine e dell’evoluzione del sistema solare. Questa teoria suggerisce che le lune di Marte potrebbero avere un’origine molto diversa rispetto alla nostra Luna e ad altre lune del sistema solare, come quelle di Giove e Saturno.

Invece di essere prodotti di collisioni planetarie o asteroidi catturati, queste lune sarebbero i resti di un corpo celeste che ha viaggiato attraverso il sistema solare, venendo infine catturato dalla gravità marziana in un evento raro e significativo. Questa scoperta potrebbe anche avere implicazioni per la nostra comprensione delle comete stesse. Studiando Phobos e Deimos, potremmo ottenere informazioni preziose sulla composizione e la struttura delle comete, migliorando la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione del sistema solare. Le comete sono considerate capsule del tempo cosmiche, contenenti materiali primordiali risalenti alla formazione del sistema solare.

Se Phobos e Deimos sono davvero frammenti di una cometa, i loro studi potrebbero rivelare dettagli sulle condizioni e i processi che erano presenti durante le prime fasi della formazione del nostro sistema planetario. Inoltre, questa teoria potrebbe influenzare le nostre strategie di esplorazione spaziale e le future missioni di ricerca, spingendoci a riconsiderare i modelli di cattura gravitazionale e le dinamiche delle interazioni celesti che hanno portato alla formazione dei satelliti naturali.

