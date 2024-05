La NASA svela 126 nuovi mondi estremi ed esotici

MeteoWeb

Il recente rilascio di un nuovo catalogo contenente 126 esopianeti, mondi che orbitano attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare, rappresenta un importante passo avanti nella nostra comprensione dell’universo. Questi pianeti, scoperti grazie ai dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA in collaborazione con l’Osservatorio WM Keck situato alle Hawaii, offrono uno spaccato affascinante di una varietà sorprendente di mondi che vanno da ambienti estremi ed esotici a mondi che potrebbero potenzialmente ospitare la vita come la conosciamo.

Il catalogo dei nuovi mondi

Il catalogo è frutto di un lavoro meticoloso e sistematico condotto da un team di astrofisici e scienziati planetari che hanno dedicato anni alla raccolta, all’analisi e alla verifica dei dati, utilizzando tecniche avanzate e strumenti all’avanguardia per sondare i cieli e scoprire nuovi mondi oltre il nostro cortile cosmico. La pubblicazione di questo catalogo segna non solo una pietra miliare nella ricerca di esopianeti, ma anche un passo fondamentale verso una comprensione più completa della formazione planetaria, della varietà di ambienti che esistono nell’universo e delle potenziali condizioni che potrebbero sostenere la vita.

Un mosaico di mondi

Il mix di pianeti presenti nel nuovo catalogo testimonia l’ampia gamma di possibilità che esistono oltre il nostro sistema solare, evidenziando la diversità e la complessità dei mondi che popolano la nostra galassia. Alcuni di questi esopianeti sono così estremamente diversi dalla Terra e dai suoi vicini che fanno sembrare il nostro sistema solare quasi monotono e prevedibile in confronto.

Tuttavia, nonostante queste enormi differenze, questi esopianeti possono ancora offrire preziosi indizi sul perché il nostro sistema planetario abbia la forma che conosciamo e sulle leggi fisiche e chimiche che governano la formazione dei pianeti. La scoperta di mondi così diversi tra loro, con caratteristiche uniche e peculiari, ci permette di esplorare un ampio spettro di scenari e di capire meglio come i pianeti si formano, evolvono e interagiscono con le loro stelle madri. Inoltre, studiare questi esopianeti esotici ci offre l’opportunità di riflettere sulle condizioni necessarie per la vita e di cercare indizi su come potrebbero apparire mondi abitabili al di fuori del nostro sistema solare.

La scoperta

La creazione del catalogo è stata un’impresa durata tre anni, durante i quali il team ha effettuato 13.000 misurazioni delle minuscole oscillazioni causate dai pianeti sulle loro stelle madri. Queste oscillazioni, che provocano variazioni nella lunghezza d’onda della luce emessa dalle stelle – note come redshift quando la stella si allontana e blueshift quando si avvicina – sono state analizzate utilizzando il metodo della velocità radiale.

Questo metodo permette di determinare la massa dei pianeti, poiché la forza dell’attrazione gravitazionale esercitata su una stella è proporzionale alla massa del pianeta stesso. Il metodo della velocità radiale ha permesso ai ricercatori di determinare con precisione la massa di 120 esopianeti confermati e di sei candidati esopianeti, fornendo un quadro dettagliato delle loro caratteristiche fisiche. Il processo ha richiesto un’analisi dettagliata dei dati raccolti, l’eliminazione dei falsi positivi e la verifica dei risultati attraverso osservazioni indipendenti. L’uso combinato di diverse tecniche osservative e l’integrazione dei dati provenienti da diverse fonti hanno reso possibile la costruzione di un catalogo robusto e affidabile, che rappresenta una risorsa preziosa per la comunità scientifica.

Pianeti notevoli

Tra i 126 esopianeti, ci sono alcuni che offrono spunti particolarmente interessanti per gli scienziati planetari:

TOI-1386 b : Questo pianeta, con una massa e una larghezza che lo collocano tra Saturno e Nettuno, è designato come un pianeta “sub-Saturno”. È un obiettivo affascinante perché i pianeti di questo tipo sono rari e la sua scoperta può aiutare a capire meglio la formazione planetaria.

: Questo pianeta, con una massa e una larghezza che lo collocano tra Saturno e Nettuno, è designato come un pianeta “sub-Saturno”. È un obiettivo affascinante perché i pianeti di questo tipo sono rari e la sua scoperta può aiutare a capire meglio la formazione planetaria. TOI-1386 c : Un gigante gassoso con una massa pari al 30% di quella di Giove, che orbita attorno alla sua stella madre a circa il 70% della distanza tra la Terra e il Sole. Completa un’orbita in circa 228 giorni terrestri.

: Un gigante gassoso con una massa pari al 30% di quella di Giove, che orbita attorno alla sua stella madre a circa il 70% della distanza tra la Terra e il Sole. Completa un’orbita in circa 228 giorni terrestri. TOI-1437 b : Un pianeta di dimensioni sub-Nettuno, con una massa dieci volte quella della Terra, che orbita molto vicino alla sua stella madre. È uno dei pochi sub-Nettuno noti per transitare davanti alla sua stella con massa e raggio ben definiti.

: Un pianeta di dimensioni sub-Nettuno, con una massa dieci volte quella della Terra, che orbita molto vicino alla sua stella madre. È uno dei pochi sub-Nettuno noti per transitare davanti alla sua stella con massa e raggio ben definiti. TOI-1798 c: Una super-Terra che orbita così vicino alla sua stella madre che il suo anno dura meno di 12 ore terrestri. Questo pianeta ultra caldo riceve oltre 3.000 volte la radiazione che la Terra riceve dal Sole.

Implicazioni per la ricerca di vita

Le scoperte del catalogo TESS-Keck non solo arricchiscono la nostra conoscenza degli esopianeti, ma possono anche approfondire la comprensione dei processi di formazione planetaria e delle condizioni che potrebbero supportare la vita. La varietà di pianeti scoperti offre un’opportunità unica per studiare ambienti planetari estremi e confrontarli con quelli più simili alla Terra.

Secondo Stephen Kane, ricercatore principale del TESS-Keck Survey, “Con queste informazioni, possiamo iniziare a rispondere alle domande su dove si inserisce il nostro sistema solare nel grande arazzo di altri sistemi planetari“. La possibilità di confrontare massa e raggio degli esopianeti fornisce dati cruciali per comprendere la loro composizione e formazione.

