La Niña sta emergendo nel Pacifico: influenzerà l’inverno 2024-2025

Le anomalie oceaniche sono una parte fondamentale del sistema climatico oceano-atmosfera. E nessun’altra anomalia ha un impatto così forte come gli eventi caldi/freddi dell’ENSO nell’Oceano Pacifico, con l’ultimo cambiamento che ci porterà verso una nuova fase fredda chiamata La Niña. In un articolo per “Severe Weather Europe”, Andrej Flis esamina le ultime condizioni di raffreddamento in queste regioni oceaniche, il loro sviluppo a lungo raggio e l’impatto meteorologico che La Niña probabilmente avrà sulla stagione degli uragani atlantici del 2024 e sul prossimo inverno 2024-2025.

Una nuova anomalia sta emergendo

Il picco delle anomalie calde nelle regioni ENSO è stato registrato a dicembre. Ma all’inizio di quest’anno è iniziato un rapido calo della temperatura dell’oceano, e si prevede che l’intera regione si trasformerà in un ciclo negativo durante l’estate. L’ultima anomalia oceanica nel grafico seguente rivela le anomalie fredde emergenti nel Pacifico tropicale. Questo avviene nelle regioni ENSO centrali e orientali e mostra i primi segni dell’emergente La Niña. Si prevede un ulteriore raffreddamento nelle prossime settimane e mesi, spiega Flis.

Inizia il raffreddamento di La Niña

Nel grafico seguente, si può vedere molto chiaramente il raffreddamento in corso in tutta la regione ENSO dall’inizio del 2024. Il raffreddamento più forte è evidente nelle regioni ENSO orientali, con 4-6°C al di sotto del normale cambiamento stagionale.

Un forte processo di raffreddamento si è sviluppato anche sotto la superficie dell’oceano. Le anomalie fredde sono ora in superficie nella regione orientale dell’ENSO e si estendono fino a circa 100-150 metri di profondità.

Una forte anomalia fredda nella sotto-superficie è il presupposto principale per lo sviluppo di La Niña. Con l’aiuto degli alisei e delle correnti oceaniche, queste anomalie della sotto-superficie si spostano da ovest a est, arrivando infine in superficie sul Pacifico orientale, dando inizio all’evento La Niña, spiega Flis.

Il grafico seguente di analisi del contenuto di calore dell’oceano per le regioni ENSO mostra l’anomalia calda negli strati superiori dell’oceano. Si può vedere un’anomalia forte e calda durante la fase invernale di El Niño. Ma con la forte anomalia fredda che sale sotto la superficie, l’anomalia del calore dell’oceano superiore ha iniziato un rapido calo durante l’inverno.

Ora sappiamo che lo sviluppo di La Niña è in pieno svolgimento. Ma cosa mostrano le attuali tendenze delle previsioni e quali sono i primi impatti meteorologici che possiamo aspettarci di vedere dal ritorno di La Niña?

Ultime previsioni La Niña 2024-2025

I rapidi cambiamenti della temperatura della sotto-superficie e l’anomalia fredda in superficie hanno spinto il Climate Prediction Center a emettere un “watch La Niña” ufficiale. Le ultime previsioni danno almeno il 60% di possibilità che La Niña abbia un impatto sulla stagione invernale 2024-2025. Nella loro ultima discussione, gli esperti del Climate Prediction Center scrivono: “una transizione da El Niño a ENSO neutrale è probabile entro aprile-giugno 2024 (85% di probabilità), con crescenti probabilità che La Niña si sviluppi a giugno-agosto 2024 (60% di probabilità)”. Ciò significa che l’atmosfera passerà rapidamente da un evento ENSO a un altro. Si prevede che La Niña si svilupperà completamente durante l’estate e mostrerà il suo primo impatto meteorologico già nell’autunno 2024.

Anche le previsioni probabilistiche ufficiali ENSO della NOAA mostrano questa tendenza. La transizione verso una fase fredda è insolitamente veloce, con la probabilità che La Niña aumenti rapidamente per la stagione giugno-agosto. Sulla base degli ultimi dati disponibili, si prevede che avrà impatto sull’inverno 2024-2025.

Di seguito è riportata una previsione a lungo termine da diversi sistemi di modellazione. Mostra che le temperature dell’oceano in questa regione stanno rapidamente scendendo in territorio negativo. La maggior parte dei modelli concorda con un evento emergente La Niña, ma la sua forza attesa attualmente varia da un evento debole ad uno moderato.

Di seguito è riportata la previsione combinata dell’anomalia della temperatura globale dell’oceano da 8 principali sistemi di previsione globali. Il periodo di previsione è fine estate/inizio autunno. Si può vedere un’anomalia oceanica fredda sviluppata nelle regioni ENSO. Da notare anche l’Oceano Atlantico, dove osserviamo forti anomalie oceaniche calde.

La previsione della temperatura dell’oceano di seguito proviene da un altro modello di previsione congiunto ma del Nord America, l’NMME. Mostra l’attiva La Niña che emerge durante l’estate. Ciò è in accordo con altre soluzioni di previsione globale, che già registrano un evento freddo all’inizio dell’autunno.

L’immagine successiva mostra le previsioni oceaniche della sotto-superficie di ottobre fornite da CFS. Si può vedere un grande cold pool sotto la superficie in gran parte dell’Oceano Pacifico tropicale. Ciò segnala che La Niña avrà un nucleo sano sotto la superficie per sopravvivere all’inverno 2024-2025, spiega Andrej Flis.

“Con l’evento La Niña che inizierà tra la metà e la fine dell’estate, probabilmente vedremo alcuni cambiamenti atmosferici ben prima del prossimo inverno. La prima grande influenza potrebbe già essere vista durante la prossima stagione degli uragani atlantici”, aggiunge l’esperto.

Influenza di La Niña sulla stagione degli uragani atlantici

Poiché l’anomalia La Niña ha un forte impatto sulla pressione e sui regimi delle precipitazioni nei tropici, ha anche un impatto molto importante sulla stagione degli uragani nell’Atlantico. La sua influenza sulla stagione degli uragani è ben documentata, fornendo condizioni atmosferiche specifiche che favoriscono una stagione attiva. L’effetto principale è rappresentato da venti più deboli in quota sulla principale regione di sviluppo. Ciò crea un minore wind shear sull’Atlantico tropicale, il che significa che i sistemi tropicali sono molto più liberi di rafforzarsi e durare più a lungo.

Un shear minore significa anche che i sistemi tropicali possono organizzarsi più rapidamente e avere meno interferenze per accendersi. Combinato con oceani più caldi del solito per una maggiore energia, ciò favorisce uno sviluppo più semplice e sistemi tropicali più forti, spiega Flis.

Le ultime previsioni sulla temperatura dell’oceano del NMME mostrano anomalie fredde dell’evento La Niña nel Pacifico. Ma nell’Oceano Atlantico, le previsioni mostrano temperature superficiali molto più calde del normale.

Una fase ENSO fredda e attiva significa meno wind shear e maggiore instabilità atmosferica sulla regione di sviluppo atlantica. Combinato con temperature oceaniche superiori alla norma, questo è uno scenario perfetto per una stagione degli uragani forte e attiva, afferma Andrej Flis.

Evento ENSO freddo e meteo invernale

Ma la grande influenza meteorologica di La Niña avviene solitamente durante l’inverno. Siamo nei primi mesi dell’anno, quindi non sono disponibili previsioni a lungo termine per l’inverno 2024-2025. Ma i dati degli anni passati, caratterizzati da un simile rapido passaggio da una fase ENSO calda a una fredda, possono darci un’idea di cosa potremmo aspettarci per il prossimo inverno.

Di solito, la prima influenza meteorologica di queste anomalie oceaniche può essere vista nel cambiamento della corrente a getto, un flusso d’aria ampio e potente a circa 8-11km di altitudine. L’effetto più tipico di una fase ENSO fredda è un forte sistema di alta pressione di blocco sul Pacifico settentrionale. Questo di solito reindirizza la corrente a getto polare verso il nord degli Stati Uniti.

Solitamente, un inverno con La Niña porta una pressione più bassa e temperature più fredde dalle regioni polari agli Stati Uniti settentrionali e nordoccidentali. Porta anche un clima più caldo e secco sui settori meridionali. Gli eventi freddi sono più frequenti negli Stati Uniti settentrionali e nel Canada meridionale. Le precipitazioni sono maggiori, poiché la corrente a getto dirige in questa direzione i sistemi di bassa pressione. Un simile pattern meteorologico può creare un clima invernale più caldo e stabile sugli Stati Uniti meridionali, con meno neve e fronti freddi.

L’immagine seguente mostra l’andamento medio della pressione durante gli inverni La Niña negli ultimi 40 anni. Si può vedere un forte sistema di alta pressione sul Pacifico settentrionale e un’area di bassa pressione sul Canada e sugli Stati Uniti settentrionali. Anche l’Europa mostra una pressione inferiore al normale sui settori centrali e meridionali.

Osservando il pattern della temperatura per gli stessi inverni di cui sopra, si può vedere l’anomalia fredda sotto le aree di bassa pressione sul Canada occidentale e sugli Stati Uniti nordoccidentali. Un’area più fresca si estende sul Midwest, su parti degli Stati Uniti centrali e sull’Europa. Inverni più caldi del normale e condizioni meteorologiche miti si verificano tipicamente negli Stati Uniti meridionali e orientali.

Gli inverni La Niña sono generalmente più secchi del normale negli Stati Uniti meridionali e sudorientali. Questo perché La Niña produce una corrente a getto subtropicale più debole e meno umidità per le parti meridionali e orientali degli Stati Uniti. Maggiori precipitazioni si trovano tipicamente sugli Stati Uniti nordoccidentali, sui Grandi Laghi e su parti degli Stati Uniti nordorientali.

Per quanto riguarda la neve, i dati passati mostrano che la corrente a getto dovuta a La Niña ha un effetto importante anche sul potenziale di nevicate sul Nord America, poiché i sistemi di pressione seguono una traiettoria diversa. L’aria più fredda è più facilmente accessibile negli Stati Uniti settentrionali, il che aumenta il potenziale di nevicate quando è disponibile l’umidità. In generale, con La Niña ci si può aspettare un aumento del potenziale di nevicate sugli Stati Uniti nordoccidentali e nel Midwest e su parti degli Stati Uniti nordorientali e del Canada orientale.

“Questi dati si basano sugli eventi passati di La Niña. Non esistono due eventi di questo tipo completamente uguali, ma ciò dimostra che queste anomalie oceaniche possono influenzare profondamente i pattern meteorologici e la stagione meteorologica 2024-25 probabilmente non farà eccezione”, conclude Andrej Flis.

