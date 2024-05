La nuova casa della Razza dal Muso di Mucca alle Bermuda

MeteoWeb

Per secoli, l’unica specie di razza costiera conosciuta alle Bermuda è stata l’aquila di mare a macchie bianche (Aetobatus narinari). Questo fatto ha reso la recente scoperta della razza dal muso di mucca atlantica (Rhinoptera bonasus) un evento straordinario e di grande rilevanza nel campo della biologia marina e dell’ecologia delle Bermuda. La scoperta è il risultato di un’iniziativa scientifica che ha combinato la ricerca rigorosa con una significativa collaborazione dei cittadini-scienziati. I ricercatori hanno utilizzato una varietà di metodi, tra cui osservazioni dirette, fotografie e analisi genetiche, per confermare la presenza di questa nuova specie. Questo evento rappresenta un capitolo completamente nuovo nella comprensione della biodiversità marina delle Bermuda, un arcipelago noto per le sue acque limpide e le sue barriere coralline.

La scoperta

La razza dal muso di mucca atlantica, appartenente alla famiglia dei Rhinopteridae, è conosciuta per la sua natura altamente migratoria e la sua preferenza per mari tropicali e temperati. Queste razze sono generalmente limitate alle piattaforme continentali, il che rende la loro presenza alle Bermuda, situate nel nord-ovest del Mar dei Sargassi a circa 1.000 chilometri dal continente americano, un fenomeno particolarmente notevole. Gli studi condotti dall’Harbour Branch Oceanographic Institute della Florida Atlantic University (FAU) e dai loro collaboratori hanno confermato che la specie recentemente osservata alle Bermuda è proprio la R. bonasus. Questa conferma è stata ottenuta attraverso una combinazione di dati morfologici e genetici, che hanno permesso ai ricercatori di identificare in modo inequivocabile la specie.

La Razza dal Muso di Mucca

Per confermare la presenza della razza dal muso di mucca atlantica alle Bermuda, i ricercatori hanno adottato un approccio multidisciplinare, coinvolgendo pescatori locali, cittadini-scienziati e diverse istituzioni accademiche e di ricerca. Hanno collaborato con l’Università del Mississippi meridionale, il Dipartimento dell’Ambiente e delle Risorse Naturali di St. George, Bermuda, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, il Museo e lo Zoo delle Bermuda e la NOAA Fisheries. Grazie a comunicazioni personali, osservazioni dirette e fotografie fornite dai cittadini, sono stati raccolti preziosi dati visivi che hanno integrato i campioni di tessuto prelevati per l’analisi genetica. Questi dati hanno fornito un quadro dettagliato della presenza e del comportamento delle razze cownose alle Bermuda, evidenziando l’importanza della scienza partecipativa nel monitoraggio della biodiversità marina.

Analisi genetiche

Tra il 2021 e il 2022, sono stati estratti campioni di DNA da cinque individui di razza dal muso di mucca. Questi campioni sono stati analizzati nei laboratori della FAU Harbour Branch e hanno confermato l’identità della specie come R. bonasus. L’analisi genetica ha fornito una base solida per ulteriori studi sulla popolazione e sulla distribuzione di queste razze alle Bermuda. I risultati genetici sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Frontiers in Fish Science, sottolineando l’importanza della combinazione di dati genetici e morfologici per identificare correttamente le specie marine.

Fattori che influenzano la migrazione

L’emigrazione delle razze cownose lungo la costa atlantica è influenzata da vari fattori ambientali. Per le femmine, la temperatura della superficie del mare è un fattore chiave, mentre per i maschi, è determinante il giorno dell’anno. Questi fattori influenzano i modelli migratori e la distribuzione stagionale della specie. Fino ad oggi, tutte le razze cownose osservate alle Bermuda sono femmine, con avvistamenti di esemplari giovani e immaturi che suggeriscono recenti nascite nella regione. Inoltre, sono stati riportati comportamenti di copulazione, tra cui l’inseguimento ravvicinato e il morso delle pinne pettorali, suggerendo la possibile presenza di maschi. Questi comportamenti indicano che le razze cownose potrebbero utilizzare le Bermuda come sito di riproduzione e nursery, il che avrebbe implicazioni significative per la loro biologia e conservazione.

Possibili meccanismi di espansione

I ricercatori hanno ipotizzato che i cambiamenti oceanografici possano aver facilitato l’espansione delle razze cownose alle Bermuda. Eventi atmosferici estremi, come tempeste e venti forti, possono influenzare i comportamenti migratori degli animali marini. Un esempio significativo è l’inverno del 2010, quando un pronunciato spostamento verso sud dei venti occidentali ha portato a un’inusuale spinta di alghe Sargassum verso le Bermuda. Questi eventi potrebbero aver contribuito a spostare le razze cownose fuori dal loro areale tradizionale, portandole alle Bermuda. L’analisi delle condizioni oceanografiche durante questo periodo ha rivelato cambiamenti significativi nelle dinamiche delle correnti, che potrebbero aver facilitato il movimento delle razze verso est. Questi risultati suggeriscono che eventi climatici estremi e cambiamenti nelle correnti oceaniche potrebbero giocare un ruolo cruciale nella distribuzione delle specie marine.

Impatto sulla biodiversità locale

La presenza delle razze dal muso di mucca atlantica alle Bermuda solleva importanti domande sull’impatto ecologico e sulla biodiversità locale. La specie, caratterizzata da un basso tasso di fertilità di un cucciolo all’anno, potrebbe avere difficoltà a espandere rapidamente la propria popolazione. Tuttavia, la convivenza con l’aquila di mare a macchie bianche, già presente nella regione, potrebbe portare a una competizione per le risorse. Le due specie coesistono in altre regioni, ma lo spazio limitato delle Bermuda potrebbe amplificare la competizione per cibo e habitat. Gli ecologisti sono particolarmente interessati a studiare le interazioni tra queste due specie per determinare se la presenza della razza cownose influenzerà negativamente l’aquila di mare a macchie bianche, che è protetta e ha un ruolo ecologico importante.

Necessità di monitoraggio

I ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori studi per comprendere meglio la dimensione della popolazione e il successo riproduttivo delle razze cownose alle Bermuda. Metodi suggeriti includono rilevamenti aerei sistematici e monitoraggio delle classi di taglia degli individui. Questi studi potrebbero fornire dati cruciali per la gestione e la conservazione della specie. Inoltre, la raccolta di informazioni sulla dieta delle razze cownose potrebbe aiutare a identificare eventuali sovrapposizioni nelle prede con l’aquila di mare a macchie bianche, contribuendo a valutare il rischio di competizione. La comprensione della dieta e delle preferenze alimentari delle razze cownose è fondamentale per determinare il loro impatto sugli ecosistemi locali e per sviluppare strategie di gestione che minimizzino i conflitti tra le specie.

Fattori chimici e oceanografici

La comprensione dei meccanismi che hanno facilitato l’arrivo delle razze cownose alle Bermuda potrebbe rivelare importanti informazioni su potenziali future introduzioni di questa e altre specie. I ricercatori intendono esplorare ulteriormente l’impatto dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi sulla migrazione e sulla distribuzione degli animali marini. Gli studi sugli effetti delle variazioni climatiche sulle correnti oceaniche e sulle condizioni ambientali potrebbero fornire preziose indicazioni sulle future tendenze migratorie delle razze cownose e di altre specie marine. Questo tipo di ricerca è essenziale per anticipare i cambiamenti nella distribuzione delle specie e per sviluppare strategie di conservazione adattive che possano proteggere la biodiversità marina in un contesto di cambiamenti climatici globali.

