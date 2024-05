La Russia avvia esercitazioni militari con armi nucleari

MeteoWeb

La Russia ha annunciato che terrà un’esercitazione militare che includerà la pratica per l’uso di armi nucleari tattiche, riferisce Reuters. L’annuncio fa seguito a quelle che il ministero della Difesa russo ha definito minacce provocatorie da parte di funzionari occidentali. Il ministero della Difesa ha detto che l’esercitazione è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin e testerà la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento.

Le esercitazioni militari includeranno la pratica per la preparazione e il dispiegamento per l’uso di armi nucleari non strategiche, ha detto il ministero della Difesa. Prenderanno parte formazioni missilistiche nel distretto militare meridionale e forze navali.

“Durante l’esercitazione, verrà effettuata una serie di misure per esercitarsi sulle questioni della preparazione e dell’uso di armi nucleari non strategiche“, ha affermato il ministero della Difesa. La Russia ha il più grande arsenale di armi nucleari del mondo. L’esercitazione ha lo scopo di garantire l’integrità territoriale e la sovranità della Russia “in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce da parte di alcuni funzionari occidentali contro la Federazione Russa“, ha affermato il ministero.

