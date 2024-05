Le straordinarie immagini satellitari dell’aurora boreale della notte tra 10 e 11 maggio

MeteoWeb

Due straordinarie immagini satellitari notturne fornite dal NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e dal CIRA (Cooperative Institute for Research in the Atmosphere) mostrano l’estensione dell’aurora polare che nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio ha raggiunto latitudini davvero storiche in entrambi gli emisferi. Le immagini sono relative all’emisfero nord, con un focus sul Nord America.

In Europa, l’aurora boreale vera e propria è arrivata fin sulle Alpi, mentre i Sar – il un fenomeno noto anche come ‘archi di luce rossa’ che compaiono durante le forti tempeste geomagnetiche più a Sud dell’aurora – sono arrivati persino in nord Africa, avvistati in Algeria e Tunisia oltre che in tutto il Mediterraneo.

