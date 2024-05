L’entanglement quantistico si sintonizza in Cina, Stati Uniti e Paesi Bassi: il risultato è straordinario

MeteoWeb

Nell’atmosfera dell’avanzamento tecnologico, un trionfo collettivo ha illuminato il cielo della ricerca scientifica globale. Gruppi di studiosi, sparsi tra Cina, Stati Uniti e Paesi Bassi, hanno raggiunto scoperte quasi simultanee che potrebbero rivoluzionare il futuro della comunicazione digitale. I loro sforzi congiunti, ampiamente documentati sulla prestigiosa rivista peer-reviewed Nature, hanno gettato le fondamenta per un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’Internet: l’era dell’Internet Quantistica.

L’Entanglement Quantistico come chiave per il futuro

Questo straordinario sviluppo rappresenta un punto di svolta nella storia dell’umanità, aprendo le porte a un mondo in cui la sicurezza digitale e la comunicazione privata sono garantite da principi quantistici.

L’entanglement quantistico, fenomeno al centro di questa rivoluzione, è stato sfruttato dai ricercatori per creare una rete di comunicazione quantistica, un sistema in grado di trasmettere informazioni in modo sicuro attraverso un’infinità di chilometri. La capacità di sfruttare l’entanglement è vista come un passo fondamentale verso un’Internet quantistica, promettendo un modo per generare chiavi crittografiche casuali per informazioni codificate così rapidamente da diventare quasi inviolabili. Potrebbe anche essere utilizzato per connettere computer quantistici, ampliandone le capacità operative.

Al cuore di questo trionfo scientifico risiede il fenomeno quantistico dell’entanglement, una danza delicata che lega indissolubilmente particelle distanti nel tempo e nello spazio. Questo fenomeno, considerato un caposaldo della meccanica quantistica, è stato sfruttato dai ricercatori per creare una rete di comunicazione quantistica, un sistema in grado di trasmettere informazioni in modo sicuro attraverso un’infinità di chilometri. Questa “danza dei fotoni“, come spesso viene descritta, rappresenta il fondamento su cui poggia l’intero edificio dell’Internet quantistica, aprendo la strada a un futuro in cui la comunicazione privata e sicura è la norma.

Un trio di trionfi: i progressi in Cina, Stati Uniti e Paesi Bassi

In un affresco di innovazione e competizione scientifica, tre distinti gruppi di studiosi si sono sfidati a raggiungere risultati senza precedenti. Nel cuore della Cina, il rinomato fisico Pan Jianwei e il suo team presso l’Università di Scienza e Tecnologia della Cina (USTC) hanno compiuto passi da gigante nel campo dell’Internet quantistica. Utilizzando un’audace combinazione di qubit e fibra ottica, hanno dimostrato la fattibilità di una rete quantistica su vasta scala, aprendo la strada a futuri esperimenti su scala metropolitana.

Nel regno delle stelle e delle strisce, il team dell’Università di Harvard, guidato dal rinomato fisico Mikhail Lukin, ha alzato il sipario su un’innovazione altrettanto rivoluzionaria. Attraverso l’uso di dispositivi al diamante, hanno creato una rete di comunicazione quantistica che sfrutta gli atomi di silicio per stabilire connessioni intrinseche tra nodi distanti, aprendo la strada a una nuova era di comunicazione sicura e privata.

Infine, nei Paesi Bassi, il fisico Ronald Hanson e il suo team presso l’Università di Tecnologia di Delft hanno dimostrato la possibilità di entanglement quantistico utilizzando cristalli di diamante arricchiti di atomi di azoto. Questo tour de force scientifico ha catturato l’attenzione della comunità scientifica globale, aprendo la strada a nuove frontiere nell’Internet quantistica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.