La Luna dei Fiori sta per “sbocciare”: ecco perché si chiama così e come vederla al meglio

MeteoWeb

La 5ª Luna piena del 2024, la “Luna dei Fiori“, si appresta a illuminare i cieli la sera di giovedì 23 maggio, mentre sorge a Est al tramonto del Sole. Questa denominazione evocativa è solo una delle tante usate per questa Luna, chiamata anche “Luna del Latte” e “Luna della Lepre“. Perché viene chiamata così così e come possiamo ammirarla al meglio? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Quando e come vedere la Luna dei Fiori

La “Luna dei Fiori” sarà piena, al “clou” alle 15:53 ora italiana di giovedì 23 maggio, ed il momento migliore per osservarla sarà quando apparirà sull’orizzonte orientale subito dopo il tramonto. In quel momento, la Luna sembra più grande e assumerà un tenue colore arancione. Questo fenomeno è dovuto alla densità dell’atmosfera terrestre che diffonde la luce blu, lasciando passare più facilmente le lunghezze d’onda rosse e arancioni. Per ottenere la visione migliore, cercate un punto elevato con vista libera verso Est o una costa esposta a Est. Cieli sereni permetteranno di godere appieno dello spettacolo, con o senza binocoli.

La Luna dei Fiori: significato e nomi

Il nome “Luna dei Fiori” deriva dalla tradizione dei nativi americani, che associavano ogni Luna piena del mese a un evento naturale significativo. Maggio è il mese in cui la natura sboccia in una profusione di fiori, rendendo questo nome particolarmente appropriato. Il termine “Luna del Latte” si riferisce invece alla stagione della produzione abbondante di latte nei pascoli, mentre “Luna della Lepre” è legato alle lepri che sono particolarmente attive in questo periodo dell’anno.

Un evento astronomico speciale

Questa Luna piena non solo sarà splendida per il suo colore e la sua grandezza apparente, ma offrirà anche un bonus per gli appassionati di astronomia: apparirà vicino alla stella supergigante rossa Antares, nella costellazione dello Scorpione. Antares, una delle stelle più luminose del cielo notturno, aggiungerà un ulteriore tocco di magnificenza a questo evento.

Il prossimo appuntamento lunare

Per chi desidera pianificare il prossimo incontro con la Luna piena, segnate sul calendario il 22 giugno. La “Luna delle Fragole” sarà la 6ª Luna piena del 2024 e la 1ª dell’estate nell’emisfero settentrionale. Anche questo nome, “Luna delle Fragole”, deriva dalla stagione della raccolta delle fragole in Nord America.

In conclusione, la “Luna dei Fiori” di quest’anno promette di essere un evento celestiale affascinante. Meteo permettendo, potremo assistere a uno degli spettacoli naturali più suggestivi dell’anno, che ci ricorda ancora una volta della bellezza del nostro universo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.