Supernova o Coronavirus: possiamo decretarne la differenza?

Kim Arcand, scienziato della visualizzazione per l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA presso l’Osservatorio Astrofisico Smithsonian, esprime un profondo interesse per la simmetria visiva che permea l’universo. La sua ricerca rivela come la fisica e la chimica fondamentale si intreccino attraverso ogni cosa nell’universo, dalle entità del microscopico agli imponenti ammassi del macroscopico celeste. Nonostante i microscopi possano catturare di più in termini di magnitudo, i telescopi ci permettono di viaggiare indietro nel tempo scrutando i primi periodi del nostro universo, aprendoci nuove prospettive sul nostro posto nell’infinito cosmo.

Macroscopico o Microscopico?

La distinzione tra immagini microscopiche e astronomiche richiede una comprensione delicata delle caratteristiche visive che collegano il microcosmo biologico al macrocosmo cosmico. Ad esempio, i vortici rossi sulla papille filiformi della lingua di un coniglio potrebbero evocare le bandeggiature del gigante gassoso Giove, mentre i grumi di cellule Raji possono essere paragonati alle macchie solari sulla superficie del Sole. Attraverso queste analogie visive, possiamo esplorare la bellezza e la complessità che si nascondono nei dettagli più intimi della natura e nei vasti spazi dell’universo.

Da cellule a galassie

L’analisi delle analogie visive tra il microcosmo e il macrocosmo svela connessioni sorprendenti che sfidano la nostra percezione della scala. Ogni colore in una fetta dell’occhio di un topo corrisponde a un diverso amminoacido, mentre le immagini di cellule al microscopio possono richiamare le galassie spirali della Via Lattea. Queste analogie visive ci invitano a riflettere sulla bellezza e la complessità dell’universo, esplorando le connessioni profonde che attraversano le barriere delle dimensioni e del tempo.

Il quiz interattivo “Micro Macro” proposto da Kim Arcand offre un’opportunità unica di esplorare le analogie visive tra il microscopico e il macroscopico. Attraverso questo quiz, ci immergiamo in un viaggio affascinante attraverso le dimensioni dell’universo, esplorando la bellezza e la complessità che si nasconde sia nel piccolo che nel grande.

