Sorpresa bianca a maggio: forti nevicate nel nord della Turchia | FOTO e VIDEO

La neve ha fatto una sorpresa nel nord della Turchia in questi giorni di metà maggio, scendendo ad imbiancare le province di Bolu, Çorum e Ardahan. Nella città di Ardahan, quando la notte scorsa la temperatura è scesa sotto lo zero, per la precisione a -2°C, la neve è caduta nelle zone più alte. Gli abiti invernali, che erano stati messi negli armadi, sono stati nuovamente tirati fuori a causa del freddo. In alcune case e luoghi di lavoro, stufe e riscaldamenti sono accesi, soprattutto la sera.

Gli automobilisti che cercavano di salire verso il Monte Ilgar ad Ardahan hanno avuto difficoltà a causa delle forti nevicate in atto. Molti veicoli sono rimasti bloccati sulla strada a causa della nevicata nei pressi del villaggio di Sütlüce. Alcuni conducenti hanno potuto proseguire il viaggio indossando le catene.

Forti nevicate a Ardahan, in Turchia

Anche Kartalkaya, la stazione sciistica a 2mila metri di altitudine a Bolu, è stata ricoperta da una coltre bianca a causa della forte nevicata. La nevicata è stata forte anche a Çorum. Con le abbondanti nevicate nel distretto di İskilip, le parti più alte della provincia si sono imbiancate.

