Maltempo, il temporale degenera in un’alluvione lampo a Torino: città sommersa dalla grandine, è un disastro | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È il caos più totale a Torino a causa di un violento temporale che ha insistito sulla città nel pomeriggio di oggi, dando origine ad un’alluvione lampo. Sono infatti caduti 62mm di pioggia in meno di un’ora, provocando allagamenti diffusi. La temperatura è crollata a +12°C in pieno giorno. Con tutta questa pioggia, si assiste ad un rapido incremento del livello della Dora Riparia, che ha raggiunto i 2,9 metri. Il nubifragio è stato accompagnato da una violentissima grandinata, che ha causato accumuli ingenti sulle strade, tanto da richiedere l’intervento delle ruspe per liberarle. Il traffico è in tilt e si registrano danni ingenti in città. E’ un vero disastro nel capoluogo del Piemonte, colpito da violenti temporali in ogni giorno di questa settimana: questo è senza dubbio il più estremo per intensità e conseguenze sulla città.

Fiumi di acqua e grandine attraversano Torino

Enormi accumuli di grandine a Torino

Torino sommersa da acqua e grandine

Torino allagata dopo il violento temporale

Paesaggi imbiancati dalla grandine a Torino

L'intensità della grandinata che ha colpito Torino

Violento temporale a Torino, situazione difficile sulle strade

Torino si imbianca con la grandine

Immagini impressionanti della grandinata a Torino

Le immagini del violento temporale a Torino

Tanta acqua e grandine nelle strade di Torino

Temporale Torino, nubifragio e grandine sulla città

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.