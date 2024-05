Maltempo in Brasile: situazione critica nel Sud, 29 morti

MeteoWeb

Ieri pomeriggio, a causa delle intense piogge, si è verificato un crollo parziale della diga “14 de Julho” in Brasile, situata tra le località di Cotiporã e Bento Gonçalves, nello Stato di Rio Grande do Sul. Questo incidente ha portato alla morte di almeno 29 persone, mentre altre 60 sono ancora disperse. Il governo del Rio Grande do Sul ha confermato l’incidente, mentre il sindaco di Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira, ha riferito che le forti precipitazioni hanno causato un’onda alta 2 metri che ha colpito la zona, attraversando la comunità di Linha Alcântara e avanzando verso i municipi di São Valentim do Sul e Santa Tereza.

Il Ministro dell’Interno dello Stato, Artur Lemos, ha dichiarato alla CNN che il crollo è avvenuto sul lato destro della diga, dove non ci sono chiuse. Ha aggiunto che l’obiettivo dei tecnici sul posto è quello di aprire le chiuse per ridurre la pressione sulla diga, perché se non riuscissero e la struttura collassasse completamente, ci sarebbe un flusso d’acqua molto più grande da gestire.

