Maltempo, confermati due tornado al Nord nei giorni scorsi: danni nel Mantovano e nel Reggiano

L’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha investito il Nord Italia è stata davvero violenta, generando non solo alluvioni in Lombardia e Veneto, ma anche grandine fino a 5cm di diametro e persino due tornado. I due vortici, avvolti nella pioggia, si sono verificati entrambi nella giornata di giovedì 16 maggio: uno a Villa Poma, nel Mantovano, e uno nella frazione Santa Vittoria di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. A fornire dati sui due eventi sono gli esperti di Pretemp, che hanno identificato i due tornado “tramite analisi radar, delle strutture convettive documentate e soprattutto tramite fondamentali sopralluoghi condotti sul posto”, si legge sulla pagina Facebook di Pretemp.

I vagoni dei treni rovesciati nel Mantovano (foto in alto) avevano lasciato più di un dubbio sul fatto che la causa scatenante fosse solo il vento. E, in effetti, le indagini di Pretemp hanno individuato che un tornado ha colpito tra Villa Poma e Poggio Rusco. “Questo tornado ha dapprima investito case ed aziende causando danni ad alberi, tetti e serre, per poi rapidamente e brevemente intensificarsi ed investire due treni merci (vuoti) ed una torre in acciaio, capovolgendo i primi e piegando la seconda, entrambi danni valutabili al grado IF2 della IF Scale (F2 sulla scala Fujita). Il tornado ha poi proseguito attraversando campi, dissolvendosi dopo aver causato danni più lievi a vegetazione, recinzioni ed un paio di altri edifici”, lasciando “evidenti scie nei campi”, scrivono gli esperti di Pretemp.

Il tornado in Emilia Romagna, invece, ha “interessato le zone appena ad ovest della frazione Santa Vittoria di Gualtieri (RE), colpendo alcuni edifici ad utilizzo industriale ed agricolo ed il cimitero locale. Il vortice ha inoltre lasciato evidenti scie nei campi coltivati, tali da essere osservabili anche dalle immagini satellitari di Sentinel-2. Nonostante un furgone sia stato spostato dal punto in cui era parcheggiato (danno che corrisponderebbe ad un grado IF1 sulla International Fujita Scale), gli assenti danni negli immediati paraggi non ne consentono la conferma, rendendo la valutazione dei danni ai tetti degli edifici coinvolti quella valida, ad IF0.5 (F0 sulla classica scala Fujita)”, si legge ancora nel post di Pretemp.

