Maltempo Liguria: crolla porzione di controsoffitto alla stazione di Sanremo

Gli effetti del forte maltempo che sta investendo il Nord Italia si fanno sentire anche in Liguria. Una porzione di controsoffitto della stazione ferroviaria di Sanremo è crollata a causa delle infiltrazioni dovute alla forte pioggia di stamani. L’incidente si è verificato prima del corridoio dei tapis roulant. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto è intervenuto il personale di Rete Ferroviaria Italiana, che ha ripulito e messo in sicurezza la zona interessata.

