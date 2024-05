Maltempo Emilia, migliora la situazione a Valsamoggia: riaprono quasi tutte le scuole

MeteoWeb

Riaprono quasi tutte le scuole a Valsamoggia, in provincia di Bologna, dopo l’ondata di maltempo che ha interessato il territorio nella serata di ieri. Domani, dunque, “scuole aperte in tutta Valsamoggia tranne il plesso nido-infanzia-medie di via Abbazia-piazza Libertà a Monteveglio dove sono ancora in corso i ripristini. La scuola primaria Alessandra Venturi è invece regolarmente aperta“, fa sapere il sindaco Daniele Ruscigno con un post su Facebook.

A Castello di Serravalle, invece, si è concluso l’intervento di Hera sulle tubature dell’acqua, che sta man mano tornando nelle zone interessate dalle rotture. Sul fronte strade, sono state riaperte via Barlete e via Castello mentre sono ancora chiuse via Marzatore, via Tiola e il sottopasso della SS569 a Bazzano, in corso di svuotamento. Ancora in funzione, segnala sempre il sindaco, le spazzatrici e le idropulitrici per rimuovere la melma dalle pavimentazioni stradali. Così com’è ancora in corso una raccolta straordinaria dei beni mobili danneggiati: i cittadini possono esporre i rifiuti ben in vista davanti ai loro civici, è l’indicazione data da Ruscigno.

Dal primo cittadino, infine, un ringraziamento “a Polizia locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile locale e Regionale, all’assessore Irene Priolo con la quale ho svolto nelle ore scorse un sopralluogo operativo per il ripristino dei danni alle infrastrutture e a tutta la cittadinanza, che sta dando una mano nelle strade e nelle scuole”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.