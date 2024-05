Maltempo, l’Emilia Romagna avvia la conta dei danni: verso lo stato di emergenza

MeteoWeb

L’Emilia Romagna conta i danni dell’ultima ondata di maltempo e prepara la dichiarazione di stato di emergenza regionale. Sono una decina i comuni interessati, tutti nella parte emiliana della Regione, come indica il bollettino diffuso in serata dall’amministrazione. Il vicepresidente con delega ambientale, Irene Priolo, ha svolto sopralluoghi nei comuni di Valsamoggia, Vignola e Savignano sul Panaro per monitorare la situazione.

In provincia di Piacenza, dove nelle prime ore di questa mattina l’Arda ha superato il picco di piena in soglia 3, “pur senza determinare particolari criticità”, si sono registrati allagamenti per difficoltà di smaltimento di scoli e fognature in alcuni interrati nei comuni di Cadeo, Podenzano, Cortemaggiore Caorso e Piacenza. A Fornovo, nel Parmense, ci sono una ventina di persone evacuate per temporanea impossibilità a raggiungere le proprie abitazioni. Allagamenti di alcuni interrati nei comuni di Fornovo, Salsomaggiore Terme. Già rientrati i torrenti Riccò, Scodogna e Rio San Michele.

Alcuni allagamenti in interrati ed alcune scuole, tutti in via di risoluzione o risolti, anche nel Modenese, dove ieri sono caduti oltre 190mm di pioggia tra Vignola e Savignano sul Panaro. A Vignola, è tornato pienamente operativo l’ospedale. In Valsamoggia, nel Bolognese, è già stato riallacciato l’acquedotto che aveva causato l’interruzione nella fornitura a Castello di Serravalle e risolte le criticità a Bazzano. Particolarmente colpita via Rio Marzatore dove si è abbattuto il temporale di ieri con cumulate di oltre 100mm e su cui il comune sta valutando le modalità di intervento “nonché i provvedimenti di transito per via di importanti smottamenti“. Il torrente Samoggia, pur avendo superato soglia 3, non ha avuto bisogno di invasare cassa Budrie.

Per quanto riguarda l’agricoltura, è attivo il link sul portale regionale per permettere alle imprese a colpite dal maltempo di segnalare i danni subiti; “quelli relativi alle produzioni agricole vanno invece segnalati attraverso il portale AgriCat”. I danni, avverte sempre la Regione, “possono essere segnalati anche avvalendosi della collaborazione con le associazioni che rappresentano le imprese agricole e agroalimentari”.

