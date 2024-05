Maltempo Emilia Romagna, temporale stazionario a Faenza: grandine e allagamenti | FOTO

MeteoWeb

Un violento temporale stazionario da ore a nord di Faenza, in provincia di Ravenna, sta provocando allagamenti, grandine e forti raffiche di vento. In zona, ha già scaricato oltre 60mm di pioggia. Tra i dati più rilevanti finora, segnaliamo: 61mm a Lugo, 43mm a Solarolo, 39mm a Cotignola, 30mm a Bizzuno di Lugo, 25mm a Fusignano. A causa dell’intenso temporale, si registrano campi allagati tra Faenza, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola e Russi.

Un altro intenso sistema temporalesco, perlopiù stazionario, sta interessando le zone di bassa pianura modenese e bolognese, specie la zona tra Novi di Modena, Poggio Rusco, Mirandola e Crevalcore. Segnaliamo 34mm a Castel Guelfo di Bologna, 31mm a Sesto Imolese, 29mm a Toscanella, 24mm a Bubano. Si registrano, in particolare, strade allagate a Mordano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.