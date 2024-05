Maltempo Emilia Romagna, quasi tutte aperte le strade di Valsamoggia “ma occhio ai dissesti improvvisi”

MeteoWeb

Dopo il nubifragio che la sera di lunedì 20 maggio ha colpito il territorio bolognese, le strade di Valsamoggia sono quasi tutte riaperte al transito ma anche su queste occorre la “massima prudenza” perché potrebbero verificarsi “dissesti anche improvvisi“. A tenere in allerta la popolazione è il comandante della Polizia locale, Federico Alessio, affiancando il sindaco Daniele Ruscigno in una diretta Facebook organizzata per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande dei cittadini.

In generale, Valsamoggia sta uscendo dall’emergenza dei giorni scorsi e al momento “gran parte dei ripristini è stata effettuata“, afferma Ruscigno, aggiungendo che “la notizia più importante di oggi è quella legata alla riapertura di tutte le scuole“. Già oggi, infatti, la maggior parte delle scuole era stata riaperta ma era invece rimasto chiuso il plesso che ospita nido, materna e medie a Monteveglio. Nel pomeriggio, però, sono terminate le ultime operazioni di pulizia e sanificazione, segnala il sindaco, quindi il plesso può tornare regolarmente in funzione da domani.

Viabilità

Sul fronte della viabilità, sempre oggi è stato riaperto anche il sottopasso di Bazzano sulla SS569. Le strade sono quindi quasi tutte riaperte; fa eccezione via Rio Marzatore, dove si è registrato “l’epicentro del nubifragio”, sottolinea il primo cittadino. In questo caso, la strada ancora è interrotta a poco prima della metà se si arriva da Monteveglio e Bazzano, spiega Ruscigno, aggiungendo che al momento è stata esclusa anche l’ipotesi di istituire un senso unico alternato perché in alcuni tratti la strada è ridotta ad appena un metro.

In ogni caso, “anche le strade che sono aperte possono presentare dissesti anche improvvisi, quindi è meglio andare piano: raccomandiamo forte prudenza in tutte le strade che hanno avuto problemi in questi giorni“, è l’appello del comandante Alessio.

Rimborsi

Passando al capitolo rimborsi, la Regione Emilia Romagna “sta lavorando per capire se si riesce ad ottenere lo stato d’emergenza. Intanto io suggerisco di rendicontare, fotografare e tenere una lista di tutti i danni avuti in attesa di una risposta”, afferma Ruscigno. A seguire in prima persona il tema è Elena Corsini, responsabile del nucleo Protezione Civile della Polizia locale. “Verrette contattati telefonicamente e faremo dei sopralluoghi per dare i primi consigli e ricevere le prime richieste di risarcimento”, spiega Corsini rivolgendosi ai cittadini: “nei prossimi giorni sarà questa l’attività specifica del settore Protezione Civile”.

