Maltempo Friuli: frana di nuovo la strada per Clauzetto

MeteoWeb

A un mese esatto dalla riapertura, dopo cinque mesi di interruzione causa frana, per le forti piogge di oggi non è nuovamente percorribile la strada provinciale del Tul, che conduce a Clauzetto (Pordenone). Il sistema di monitoraggio del fronte della frana ha segnalato, fin dalla tarda mattinata, che c’è stato un nuovo movimento del terreno. Immediatamente, è stato bloccato il traffico, deviato tramite la parallela Val d’Arzino.

Il sindaco Giuliano Cescutti auspica che si tratti di una interruzione temporanea: sul posto sta già operando una ditta specializzata per lo sgombero della carreggiata e si confida che, appena il maltempo concederà una tregua, l’arteria possa tornare a essere percorribile, utilizzando un sistema di allerta collegato a semafori.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.