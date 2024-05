Maltempo Friuli, forte temporale a San Vito al Tagliamento: case e strade allagate | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a far sentire i suoi primi effetti al Nord-Est oggi. In tarda mattinata, un forte temporale ha colpito l’area di San Vito al Tagliamento, nel Pordenonese, provocando allagamenti di strade e abitazioni. Particolarmente colpite le frazioni di Gleris e Savorgnano. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare case e scantinati dall’acqua, che in alcuni casi ha raggiunto anche i 20 centimetri. Nel frattempo, la Polizia locale e la Protezione Civile hanno provveduto a chiudere le vie più colpite, come via Agreste e via del Cristo, per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Il maltempo continuerà a colpire il Friuli anche nelle prossime ore e si intensificherà ulteriormente nella giornata di domani, venerdì 31 maggio, quando sono attese piogge torrenziali in grado di provocare ulteriori allagamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.