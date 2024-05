Maltempo Friuli, supercella a Trieste: violenta grandinata sulla città | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sul Friuli Venezia Giulia. Dopo le forti piogge della notte che hanno provocato allagamenti e danni in varie zone della regione, soprattutto a Lignano Sabbiadoro, i fenomeni continuano anche nel pomeriggio. Una breve ma violenta grandinata si è abbattuta su Trieste attorno alle 16.30 a causa di una spettacolare supercella. I chicchi bianchi hanno invaso le strade e i marciapiedi, spazzati via rapidamente dalla pioggia che è tornata subito dopo. La pioggia, infatti, se si esclude qualche breve pausa, cade ininterrottamente da ieri sera sulla città, facendo registrare accumuli fino a 53mm finora. A tratti si abbattono sull’intera zona anche violenti acquazzoni.

Nelle zone più orientali della Friuli Venezia Giulia, vicino al confine con la Slovenia, la pioggia raggiunge accumuli di 90-100mm, mentre sul resto della regione sono diffusi accumuli di 50-60mm. L’ondata di maltempo che sta colpendo tutto il Friuli Venezia Giulia si esaurirà nella giornata di domani quando la situazione dovrebbe migliorare, già dal mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.