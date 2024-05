Maltempo in Kenya, blackout per “forti piogge e vento”

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo in Kenya ha causato la morte di quasi 200 persone a causa di alluvioni e inondazioni, lasciando gran parte del Paese al buio per molte ore durante la serata e la notte. Il blackout è stato attribuito alle “forti piogge e al vento“. L’azienda nazionale dell’elettricità, Kenya Power Lightning Company, ha annunciato il blackout nazionale dalle 05:40 di ieri pomeriggio tramite il suo profilo su X. In un secondo comunicato, 4 ore più tardi, ha confermato il graduale ritorno dell’elettricità, sebbene al mattino gran parte del Paese fosse ancora senza corrente. Anche settori dell’aeroporto di Nairobi e del porto di Mombasa sono stati colpiti dall’interruzione. Questo è il secondo blackout così lungo sperimentato dal Kenya in un anno, dopo quello del 25 agosto scorso.

