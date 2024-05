Maltempo India: forte tempesta di grandine provoca ingenti danni a Imphal | VIDEO

MeteoWeb

Oggi forti piogge accompagnate da una violenta grandinata hanno colpito diverse parti del Manipur, stato dell’India nordorientale, danneggiando case e veicoli. Diverse case sono state danneggiate in diverse parti dello stato, tra cui Canchipur e Tera a Imphal West, con la grandine che ha lasciato buchi sui tetti di lamiera. In molte zone la grandine ha formato una spessa coltre bianca sulle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. I parabrezza dei veicoli parcheggiati all’aperto hanno subito crepe a causa della grandine. Il vento ha abbattuto molti alberi e spazzato via le capanne in alcune zone.

Il Dipartimento meteorologico ha emesso un’allerta meteo arancione per piogge da forti a molto forti in diversi stati nordorientali, incluso Manipur, fino a martedì 7 maggio. Il Primo Ministro N Biren Singh ha detto che il suo governo riparerà le case danneggiate. “Chiedo a tutti coloro le cui case sono state danneggiate dalla forte grandinata di oggi di inviare fotografie al rispettivo vice commissario per la riparazione immediata”, ha detto su Facebook.

Maltempo India, tanta grandine nelle strade di Imphal

Le immagini della forte grandinata a Imphal

Tempesta di grandine danneggia i tetti a Imphal

Grandinata a Imphal, danni nei campi

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.