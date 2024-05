Maltempo, linea temporalesca nel Golfo Ligure: forte grandinata a Tovo San Giacomo | VIDEO

MeteoWeb

Un’intensa linea temporalesca è in atto nel Golfo Ligure, con effetti anche sulla terraferma, in particolare nel Savonese. Una forte grandinata ha colpito Tovo San Giacomo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il temporale ha già scaricato 13mm di pioggia a Marina di Alassio e 11mm ad Albenga. Sul resto della regione, invece, segnaliamo i seguenti dati pluviometrici: 51mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 39mm a Cabanne di Rezzoaglio, 37mm a Casali, 33mm a San Colombano, 29mm a Belpiano, 22mm a Moneglia, 19mm a Chiavari.

Maltempo Liguria, panoramica sull'isola di Bergeggi

