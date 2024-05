Maltempo Liguria, non riapre la statale 523 chiusa per frana: caduto anche un grosso masso

MeteoWeb

Resterà chiusa fino alle 8 di domani, sabato 4 maggio, la strada statale 523 tra Sestri Levante e il Passo di Cento Croci, nel Levante di Genova, interrotta da una frana dalle 3 della notte scorsa tra le località di Casali e San Pietro. Riaprirà domani a senso unico alternato. Lo comunicano Anas e la Regione Liguria. Non ci sono persone isolate dalla frana.

Il personale e i mezzi di Anas sono al lavoro dall’alba sul luogo ma, oltre a numerose pietre, è franato sulla strada un gigantesco masso di alcune tonnellate che dovrà essere demolito. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della collina sovrastante. Domattina sarà attivato un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La strada statale 523 collega la costa del Levante di Genova alla val di Vara ed al parmense. Gli automobilisti diretti a Castiglione Chiavarese e San Pietro Vara possono utilizzare la tortuosa strada di Campegli che consente di superare il tratto interessato dalla frana. “Fin dalle prime ore della mattina, Regione Liguria ha monitorato costantemente la situazione – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -, ed è stata in contatto con Anas, intervenuta rapidamente sulla statale. L’obiettivo primario, ovviamente, è riaprire alla circolazione nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza”.

