Maltempo Messico, forti piogge causano inondazioni nel Nuevo León: auto trascinate via, una vittima | VIDEO

Le forti piogge registrate nella notte nel Nuevo León, stato del Messico, hanno provocato inondazioni con conseguente chiusura delle strade in diverse zone dell’area metropolitana di Monterrey. A causa delle condizioni delle strade, molti veicoli sono rimasti bloccati nell’acqua o addirittura travolti dalla furia della corrente. Nel comune di Santa Catarina, in via Rincón del Poniente, un veicolo e un camion sono stati travolti dalla corrente. In Ruiz Cortines Avenue a Monterrey, due automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati nella zona. A García, un’autista è stata salvata quando il suo camion è caduto in un fosso allagato dopo forti piogge sulla tangenziale nord-ovest in direzione di García, in Avenida Lincoln.

Oltre ai danni alle strade, sono stati segnalati anche diversi quartieri senza elettricità, così come la sospensione del servizio della Metropolitana Linea 1 a causa di un’interruzione dell’approvvigionamento da parte della Commissione Federale per l’Elettricità, che ha lasciato bloccati centinaia di utenti. Alcuni utenti hanno spiegato attraverso i social network di essere rimasti bloccati nei vagoni per circa un’ora.

Anche altri comuni suburbani, come Bustamante, Sabinas Hidalgo, Cerralvo, Anáhuac e Villa Aldama, hanno registrato precipitazioni significative che hanno causato frane e inondazioni.

Un uomo muore folgorato dopo l’allagamento della sua casa a Guadalupe

Il temporale registrato nella notte è costato la vita a un uomo, morto folgorato dopo che la sua casa era stata allagata: è stato fulminato da un cavo nella sua abitazione nel comune di Guadalupe. I parenti hanno identificato la vittima come Dagoberto Liñan Valdez, 59 anni. È emerso che l’uomo ha subito una scossa elettrica dopo che il cavo di un elettrodomestico è stato raggiunto dall’acqua che ha allagato la sua camera da letto. Dopo che l’uomo avrebbe toccato l’acqua con i piedi sul pavimento mentre cercava di alzarsi dal letto, ha subito la scossa elettrica che gli è costata la vita.

