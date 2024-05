Maltempo Milano: Seveso e Lambro sotto controllo

MeteoWeb

“Stanotte diversi temporali sono passati, ma Seveso e Lambro sotto controllo“: è quanto ha reso noto l’assessore a Sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, dopo la fase di maltempo che ha interessato la città in serata e nella notte. “Il Seveso aveva la vasca pronta ad entrare in funzione, abbiamo visto che ha già salvato Milano due volte il 10 marzo e il 15 maggio“, ha sottolineato Granelli. “Il Lambro è salito oltre i due metri, se vogliamo proteggere il parco e il quartiere di Pontelambro dobbiamo fare una vasca anche per il Lambro. Lavoriamo con Regione per averla quanto prima“.

